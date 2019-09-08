وكانت المحافظة قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية؛ ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين.

قتلت صاعقة رعدية، أمس، 22 رأساً من الأغنام بعقبة آل زارية- جنوبي محافظة بلقرن.

شاهد .. صاعقة رعدية تقتل 22 رأساً من الغنم بـ "آل زارية بلقرن" سويد الحارثي سبق 2019-09-08 قتلت صاعقة رعدية، أمس، 22 رأساً من الأغنام بعقبة آل زارية- جنوبي محافظة بلقرن. وكانت المحافظة قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية؛ ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 12:28 PM

شاهد .. صاعقة رعدية تقتل 22 رأساً من الغنم بـ "آل زارية بلقرن" بعد أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق شهدتها المحافظة أمس





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قتلت صاعقة رعدية، أمس، 22 رأساً من الأغنام بعقبة آل زارية- جنوبي محافظة بلقرن.

وكانت المحافظة قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية؛ ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين.