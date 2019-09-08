شاهد .. صاعقة رعدية تقتل 22 رأساً من الغنم بـ "آل زارية بلقرن"

قتلت صاعقة رعدية، أمس، 22 رأساً من الأغنام بعقبة آل زارية- جنوبي محافظة بلقرن.
وكانت المحافظة قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية؛ ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين.
قتلت صاعقة رعدية، أمس، 22 رأساً من الأغنام بعقبة آل زارية- جنوبي محافظة بلقرن.
وكانت المحافظة قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية؛ ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين.
قتلت صاعقة رعدية، أمس، 22 رأساً من الأغنام بعقبة آل زارية- جنوبي محافظة بلقرن.
وكانت المحافظة قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية؛ ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين.
قتلت صاعقة رعدية، أمس، 22 رأساً من الأغنام بعقبة آل زارية- جنوبي محافظة بلقرن.
وكانت المحافظة قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية؛ ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين.