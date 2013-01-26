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القريات تبقى عند الصفر.. والمملكة تشهد اعتدالاً نسبياً في درجات الحرارة

"الوطني للأرصاد" توقَّع طقساً مستقراً اليوم بوجه عام على معظم مناطق المملكة

كشف #المركز_الوطني_للأرصاد، عن حالة اعتدالٍ نسبي في درجات #الحرارة على مناطق #المملكة.

وأوضح المركز، اليوم، أن #القريات تبقى عند درجة الصفر المئوي فجر #اليوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقساً مستقراً بوجهٍ عام على معظم مناطق المملكة، وسماءً غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب وشمال المملكة.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القريات تبقى عند الصفر.. والمملكة تشهد اعتدالاً نسبياً في درجات الحرارة
سبق

كشف #المركز_الوطني_للأرصاد، عن حالة اعتدالٍ نسبي في درجات #الحرارة على مناطق #المملكة.

وأوضح المركز، اليوم، أن #القريات تبقى عند درجة الصفر المئوي فجر #اليوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقساً مستقراً بوجهٍ عام على معظم مناطق المملكة، وسماءً غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب وشمال المملكة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
11:39 AM

القريات تبقى عند الصفر.. والمملكة تشهد اعتدالاً نسبياً في درجات الحرارة

"الوطني للأرصاد" توقَّع طقساً مستقراً اليوم بوجه عام على معظم مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف #المركز_الوطني_للأرصاد، عن حالة اعتدالٍ نسبي في درجات #الحرارة على مناطق #المملكة.

وأوضح المركز، اليوم، أن #القريات تبقى عند درجة الصفر المئوي فجر #اليوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقساً مستقراً بوجهٍ عام على معظم مناطق المملكة، وسماءً غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب وشمال المملكة.

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