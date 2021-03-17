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النصر يغلق ملف الكأس ويبدأ التحضير للباطن دورياً ..ومادو يتواجد بالعيادة

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الأربعاء استعداداتهم للمباراة القادمة أمام نادي الباطن مساء السبت القادم على مرسول بارك، لحساب منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


والتقى مدرب الفريق آلين هورفات اللاعبين قبل بداية تدريبات اليوم، ثم انطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة بدأها المدرب بالجري بسرعات مختلفة باستخدام الحواجز والأقماع، فيما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة الماضية أمام العين ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الملك بتمارين لياقية أجروا بعدها تمارين استرجاعية قبل أن يتوجهوا للنادي الصحي.


وطبق المدرب الكرواتي خلال المران تدريبات تكتيكية متنوعة للاعبين قبل أن يختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب.
ووجد في العيادة الطبية الكابتن عبدالله مادو وسيشارك في تدريبات الفريق الجماعية غدًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يغلق ملف الكأس ويبدأ التحضير للباطن دورياً ..ومادو يتواجد بالعيادة
سبق

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الأربعاء استعداداتهم للمباراة القادمة أمام نادي الباطن مساء السبت القادم على مرسول بارك، لحساب منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


والتقى مدرب الفريق آلين هورفات اللاعبين قبل بداية تدريبات اليوم، ثم انطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة بدأها المدرب بالجري بسرعات مختلفة باستخدام الحواجز والأقماع، فيما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة الماضية أمام العين ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الملك بتمارين لياقية أجروا بعدها تمارين استرجاعية قبل أن يتوجهوا للنادي الصحي.


وطبق المدرب الكرواتي خلال المران تدريبات تكتيكية متنوعة للاعبين قبل أن يختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب.
ووجد في العيادة الطبية الكابتن عبدالله مادو وسيشارك في تدريبات الفريق الجماعية غدًا.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
11:23 PM

النصر يغلق ملف الكأس ويبدأ التحضير للباطن دورياً ..ومادو يتواجد بالعيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الأربعاء استعداداتهم للمباراة القادمة أمام نادي الباطن مساء السبت القادم على مرسول بارك، لحساب منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


والتقى مدرب الفريق آلين هورفات اللاعبين قبل بداية تدريبات اليوم، ثم انطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة بدأها المدرب بالجري بسرعات مختلفة باستخدام الحواجز والأقماع، فيما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة الماضية أمام العين ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الملك بتمارين لياقية أجروا بعدها تمارين استرجاعية قبل أن يتوجهوا للنادي الصحي.


وطبق المدرب الكرواتي خلال المران تدريبات تكتيكية متنوعة للاعبين قبل أن يختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب.
ووجد في العيادة الطبية الكابتن عبدالله مادو وسيشارك في تدريبات الفريق الجماعية غدًا.

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