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الاتحاد المصري: إصابة مدرب المنتخب بفيروس كورونا المستجد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، إصابة مدرب المنتخب حسام البدري بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد أن المسحة التي خضع لها حسام البدري بعد إصابة نجلته بفيروس كورونا جاءت إيجابية.

وأضاف أن "البدري" يخضع للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات المُتبعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد المصري: إصابة مدرب المنتخب بفيروس كورونا المستجد
سبق

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، إصابة مدرب المنتخب حسام البدري بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد أن المسحة التي خضع لها حسام البدري بعد إصابة نجلته بفيروس كورونا جاءت إيجابية.

وأضاف أن "البدري" يخضع للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات المُتبعة.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
03:57 PM

الاتحاد المصري: إصابة مدرب المنتخب بفيروس كورونا المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، إصابة مدرب المنتخب حسام البدري بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد أن المسحة التي خضع لها حسام البدري بعد إصابة نجلته بفيروس كورونا جاءت إيجابية.

وأضاف أن "البدري" يخضع للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات المُتبعة.

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