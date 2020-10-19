"تنمية الأفلاج" تنظم ورشة "بيئة العمل الجاذبة" للعاملين بالقطاع الخيري

بالتعاون مع جمعية "ريف" ضمن برامج اللجنة المجدولة بأعمالها المجتمعية

نظمت لجنة تنمية الأفلاج، مساء الخميس، ورشة عمل بعنوان "بيئة العمل الجاذبة" وذلك للعاملين في القطاع الخيري.

وفي التفاصيل، تأتي ورشة العمل التي نظمتها لجنة الأفلاج بالتعاون مع جمعية ريف ضمن برامج اللجنة المجدولة في خطة أعمالها المجتمعية لتطوير مهارات العاملين في القطاع الخيري بخلق بيئة جاذبة مساهمة في تقديم ما يخدم المستفيدين.

وتناولت الورشة التي قدمها المدرب خالد الموزان تعريف البيئة وأنواعها وكيفية التعامل معها لتحويلها إلى بيئة جاذبة بعد التغلب على كل المعوقات التي تثني تقديم العمل للأفضل والترابط بين زملاء العمل لتحسين الأداء وتحقيق أفضل النتائج.

يذكر أن لجنة الأفلاج تقدم على مدار العام العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لكافة شرائح المجتمع رجال ونساء لتطوير المهارات المعرفية والفنية وتقدم برامج تثقيفية وبرامج تدريبية للشباب والفتيات لتأهيلهم لسوق العمل.