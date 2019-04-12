النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اعتمدت نموذجاً موحداً للعمل بموجبه وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة

"الداخلية" تبادر بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة

"سبق" تنشر شروط جائزة "إيسيسكو" لمن يكتشف علاجاً لـ"كورونا".. هنا التفاصيل

تستهدف الباحثين والهيئات المتخصصة وتبلغ قيمتها 200 ألف دولار

كشفت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن شروط الترشح لجائزتها المميزة، وتشكيل لجنة التحكيم ومراحل التقييم وخطوات الفوز "بجائزة "إيسيسكو" للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد، التي تبلغ قيمتها 200 ألف دولار.

وأوضحت المنظمة أن الجائزة التي سبق الإعلان عن رصدها هي مفتوحة أمام الباحثين والمؤسسات البحثية التي تتمكن من اكتشاف علاج ناجع أو لقاح واقٍ ضد الفيروس بدءاً من 15 أبريل الجاري.

وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة للترشيح والتحكيم برئاسة المدير العام لـ"إيسيسكو" الدكتور سالم المالك وعضوية ممثلين اثنين عن المنظمات الدولية المختصة و4 علماء يتم اختيارهم من جامعات عالمية رائدة ومراكز أبحاث مشهورة، على أن تكون أمانة اللجنة في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط.

وتنشر "سبق" شروط الترشح للجائزة وهي تعبئة استمارة الشروط، ووجود صحة براءة الابتكار وضرورة التحقق والاستشارة مع الهيئات الصحية الدولية المختصة، على أن يتم تنظيم حفل منح الجائزة ووسام "إيسيسكو" لاحقاً، بحضور أعضاء لجنة الترشح والتحكيم والمنظمات ذات الصلة وعدد من العلماء والباحثين.

فيروس كورونا الجديد إيسيسكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سبق" تنشر شروط جائزة "إيسيسكو" لمن يكتشف علاجاً لـ"كورونا".. هنا التفاصيل
سبق

كشفت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن شروط الترشح لجائزتها المميزة، وتشكيل لجنة التحكيم ومراحل التقييم وخطوات الفوز "بجائزة "إيسيسكو" للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد، التي تبلغ قيمتها 200 ألف دولار.

وأوضحت المنظمة أن الجائزة التي سبق الإعلان عن رصدها هي مفتوحة أمام الباحثين والمؤسسات البحثية التي تتمكن من اكتشاف علاج ناجع أو لقاح واقٍ ضد الفيروس بدءاً من 15 أبريل الجاري.

وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة للترشيح والتحكيم برئاسة المدير العام لـ"إيسيسكو" الدكتور سالم المالك وعضوية ممثلين اثنين عن المنظمات الدولية المختصة و4 علماء يتم اختيارهم من جامعات عالمية رائدة ومراكز أبحاث مشهورة، على أن تكون أمانة اللجنة في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط.

وتنشر "سبق" شروط الترشح للجائزة وهي تعبئة استمارة الشروط، ووجود صحة براءة الابتكار وضرورة التحقق والاستشارة مع الهيئات الصحية الدولية المختصة، على أن يتم تنظيم حفل منح الجائزة ووسام "إيسيسكو" لاحقاً، بحضور أعضاء لجنة الترشح والتحكيم والمنظمات ذات الصلة وعدد من العلماء والباحثين.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
07:55 PM

"سبق" تنشر شروط جائزة "إيسيسكو" لمن يكتشف علاجاً لـ"كورونا".. هنا التفاصيل

تستهدف الباحثين والهيئات المتخصصة وتبلغ قيمتها 200 ألف دولار

A A A
خالد خليل - الرياض
5
2,486

كشفت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن شروط الترشح لجائزتها المميزة، وتشكيل لجنة التحكيم ومراحل التقييم وخطوات الفوز "بجائزة "إيسيسكو" للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد، التي تبلغ قيمتها 200 ألف دولار.

وأوضحت المنظمة أن الجائزة التي سبق الإعلان عن رصدها هي مفتوحة أمام الباحثين والمؤسسات البحثية التي تتمكن من اكتشاف علاج ناجع أو لقاح واقٍ ضد الفيروس بدءاً من 15 أبريل الجاري.

وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة للترشيح والتحكيم برئاسة المدير العام لـ"إيسيسكو" الدكتور سالم المالك وعضوية ممثلين اثنين عن المنظمات الدولية المختصة و4 علماء يتم اختيارهم من جامعات عالمية رائدة ومراكز أبحاث مشهورة، على أن تكون أمانة اللجنة في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط.

وتنشر "سبق" شروط الترشح للجائزة وهي تعبئة استمارة الشروط، ووجود صحة براءة الابتكار وضرورة التحقق والاستشارة مع الهيئات الصحية الدولية المختصة، على أن يتم تنظيم حفل منح الجائزة ووسام "إيسيسكو" لاحقاً، بحضور أعضاء لجنة الترشح والتحكيم والمنظمات ذات الصلة وعدد من العلماء والباحثين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,143
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,358
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,947
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,190

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة