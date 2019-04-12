"سبق" تنشر شروط جائزة "إيسيسكو" لمن يكتشف علاجاً لـ"كورونا".. هنا التفاصيل

تستهدف الباحثين والهيئات المتخصصة وتبلغ قيمتها 200 ألف دولار

كشفت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن شروط الترشح لجائزتها المميزة، وتشكيل لجنة التحكيم ومراحل التقييم وخطوات الفوز "بجائزة "إيسيسكو" للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد، التي تبلغ قيمتها 200 ألف دولار.

وأوضحت المنظمة أن الجائزة التي سبق الإعلان عن رصدها هي مفتوحة أمام الباحثين والمؤسسات البحثية التي تتمكن من اكتشاف علاج ناجع أو لقاح واقٍ ضد الفيروس بدءاً من 15 أبريل الجاري.

وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة للترشيح والتحكيم برئاسة المدير العام لـ"إيسيسكو" الدكتور سالم المالك وعضوية ممثلين اثنين عن المنظمات الدولية المختصة و4 علماء يتم اختيارهم من جامعات عالمية رائدة ومراكز أبحاث مشهورة، على أن تكون أمانة اللجنة في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط.

وتنشر "سبق" شروط الترشح للجائزة وهي تعبئة استمارة الشروط، ووجود صحة براءة الابتكار وضرورة التحقق والاستشارة مع الهيئات الصحية الدولية المختصة، على أن يتم تنظيم حفل منح الجائزة ووسام "إيسيسكو" لاحقاً، بحضور أعضاء لجنة الترشح والتحكيم والمنظمات ذات الصلة وعدد من العلماء والباحثين.