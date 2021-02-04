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"البيئة" تعلن عن تأجيل منتدى المياه السعودي لأسباب وقائية واحترازية

كان من المقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 7-9 فبراير الجاري

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تأجيل منتدى المياه السعودي في دورته الثانية إلى وقت سيتم تحديده لاحقاً، وكان من المقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 7-9 فبراير الجاري تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

وأوضحت "الوزارة" أن هذه الخطوة تأتي لتتوافق مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- خلال الفترة الحالية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والحد من انتشاره، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للتعامل مع جائحة كورونا، تتناسب مع احتياجات الوضع الراهن، ونظرًا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفش ثانية من الفيروس.

وأكدت "الوزارة" على ضرورة مواصلة وتوحيد الجهود لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرات العمل لديها، بتعقيم جميع المداخل والمكاتب والصالات والممرات والأبواب، وإلزام منسوبي ومراجعي الوزارة بتفعيل تطبيق توكلنا قبل الدخول لمقر الوزارة وفروعها حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين والمراجعين من انتشار وباء (كوفيد 19).

وكان من المقرر انطلاق فعاليات منتدى المياه السعودي في دورته الثانية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة خلال الفترة من 7-9 فبراير الجاري في فندق هيلتون غرناطة بالعاصمة الرياض، بأسلوب مزيج بين الحضوري المحدود والافتراضي حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وتحت شعار "استدامة المياه مسؤولية الجميع"، لكن الوزارة اتخذت القرار أعلاه حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تعلن عن تأجيل منتدى المياه السعودي لأسباب وقائية واحترازية
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تأجيل منتدى المياه السعودي في دورته الثانية إلى وقت سيتم تحديده لاحقاً، وكان من المقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 7-9 فبراير الجاري تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

وأوضحت "الوزارة" أن هذه الخطوة تأتي لتتوافق مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- خلال الفترة الحالية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والحد من انتشاره، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للتعامل مع جائحة كورونا، تتناسب مع احتياجات الوضع الراهن، ونظرًا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفش ثانية من الفيروس.

وأكدت "الوزارة" على ضرورة مواصلة وتوحيد الجهود لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرات العمل لديها، بتعقيم جميع المداخل والمكاتب والصالات والممرات والأبواب، وإلزام منسوبي ومراجعي الوزارة بتفعيل تطبيق توكلنا قبل الدخول لمقر الوزارة وفروعها حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين والمراجعين من انتشار وباء (كوفيد 19).

وكان من المقرر انطلاق فعاليات منتدى المياه السعودي في دورته الثانية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة خلال الفترة من 7-9 فبراير الجاري في فندق هيلتون غرناطة بالعاصمة الرياض، بأسلوب مزيج بين الحضوري المحدود والافتراضي حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وتحت شعار "استدامة المياه مسؤولية الجميع"، لكن الوزارة اتخذت القرار أعلاه حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
04:41 PM

"البيئة" تعلن عن تأجيل منتدى المياه السعودي لأسباب وقائية واحترازية

كان من المقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 7-9 فبراير الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تأجيل منتدى المياه السعودي في دورته الثانية إلى وقت سيتم تحديده لاحقاً، وكان من المقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 7-9 فبراير الجاري تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

وأوضحت "الوزارة" أن هذه الخطوة تأتي لتتوافق مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- خلال الفترة الحالية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والحد من انتشاره، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للتعامل مع جائحة كورونا، تتناسب مع احتياجات الوضع الراهن، ونظرًا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفش ثانية من الفيروس.

وأكدت "الوزارة" على ضرورة مواصلة وتوحيد الجهود لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرات العمل لديها، بتعقيم جميع المداخل والمكاتب والصالات والممرات والأبواب، وإلزام منسوبي ومراجعي الوزارة بتفعيل تطبيق توكلنا قبل الدخول لمقر الوزارة وفروعها حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين والمراجعين من انتشار وباء (كوفيد 19).

وكان من المقرر انطلاق فعاليات منتدى المياه السعودي في دورته الثانية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة خلال الفترة من 7-9 فبراير الجاري في فندق هيلتون غرناطة بالعاصمة الرياض، بأسلوب مزيج بين الحضوري المحدود والافتراضي حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وتحت شعار "استدامة المياه مسؤولية الجميع"، لكن الوزارة اتخذت القرار أعلاه حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

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