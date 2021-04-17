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في مثل هذا اليوم قبل 66 عاماً.. الملك سلمان عُين أميراً للرياض

وثيقة نشرتها الدارة تعود لعام 1955 بتوقيع سعود بن عبدالعزيز

في مثل هذا اليوم من عام 1955م الموافق 25 شعبان 1374هـ، صدر الأمر الملكي بتعيين الأمير -وقتها- سلمان بن عبدالعزيز، أميراً لمنطقة الرياض.

ونشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم السبت، على حسابها في تويتر، وثيقة تعود إلى أكثر من 66 عاماً للملك سعود بن عبدالعزيز، بتعيين الأمير سلمان أميراً لمنطقة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مثل هذا اليوم قبل 66 عاماً.. الملك سلمان عُين أميراً للرياض
سبق

في مثل هذا اليوم من عام 1955م الموافق 25 شعبان 1374هـ، صدر الأمر الملكي بتعيين الأمير -وقتها- سلمان بن عبدالعزيز، أميراً لمنطقة الرياض.

ونشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم السبت، على حسابها في تويتر، وثيقة تعود إلى أكثر من 66 عاماً للملك سعود بن عبدالعزيز، بتعيين الأمير سلمان أميراً لمنطقة الرياض.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
01:12 PM

في مثل هذا اليوم قبل 66 عاماً.. الملك سلمان عُين أميراً للرياض

وثيقة نشرتها الدارة تعود لعام 1955 بتوقيع سعود بن عبدالعزيز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في مثل هذا اليوم من عام 1955م الموافق 25 شعبان 1374هـ، صدر الأمر الملكي بتعيين الأمير -وقتها- سلمان بن عبدالعزيز، أميراً لمنطقة الرياض.

ونشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم السبت، على حسابها في تويتر، وثيقة تعود إلى أكثر من 66 عاماً للملك سعود بن عبدالعزيز، بتعيين الأمير سلمان أميراً لمنطقة الرياض.

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