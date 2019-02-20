النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ابن مبارك" جدد تأكيد تعاطي الحكومة الشرعية مع السلام

طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم (السبت) بموقف أخلاقي أممي إزاء الانتهاكات والجرائم، التي تقترفها ميليشيا الحوثي في اليمن وعرقلتها لكل المبادرات الأممية والإقليمية الهادفة لتحقيق السلام في اليمن.

ودعا "ابن مبارك" خلال لقائه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على هامش أعمال الدورة الـ ٥٨ لمؤتمر ميونيخ للسلام والأمن، إلى الضغط على النظام الإيراني لوقف تدخله في الشأن اليمني ودعمه لميليشيا الحوثي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفت إلى الدور التخريبي الذي تلعبه إيران في المنطقة من خلال دعمها لميليشيا الحوثي الإرهابية، متجاوزة قرار مجلس الأمن الدولي بحظر دعم وتزويد الميليشيا بالأسلحة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد الوزير اليمني التشديد على تعاطي الحكومة اليمنية الإيجابي مع كل جهود الأمم المتحدة وفي مختلف المجالات والرامية لإنهاء معاناة اليمنيين.

من جهة أخرى، أكد "غوتيريس" التزام الأمم المتحدة بالعمل على التخفيف من معاناة اليمنيين، وأهمية التحشيد لمؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، والمزمع عقده في شهر مارس المقبل.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ابن مبارك" جدد تأكيد تعاطي الحكومة الشرعية مع السلام
سبق

طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم (السبت) بموقف أخلاقي أممي إزاء الانتهاكات والجرائم، التي تقترفها ميليشيا الحوثي في اليمن وعرقلتها لكل المبادرات الأممية والإقليمية الهادفة لتحقيق السلام في اليمن.

ودعا "ابن مبارك" خلال لقائه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على هامش أعمال الدورة الـ ٥٨ لمؤتمر ميونيخ للسلام والأمن، إلى الضغط على النظام الإيراني لوقف تدخله في الشأن اليمني ودعمه لميليشيا الحوثي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفت إلى الدور التخريبي الذي تلعبه إيران في المنطقة من خلال دعمها لميليشيا الحوثي الإرهابية، متجاوزة قرار مجلس الأمن الدولي بحظر دعم وتزويد الميليشيا بالأسلحة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد الوزير اليمني التشديد على تعاطي الحكومة اليمنية الإيجابي مع كل جهود الأمم المتحدة وفي مختلف المجالات والرامية لإنهاء معاناة اليمنيين.

من جهة أخرى، أكد "غوتيريس" التزام الأمم المتحدة بالعمل على التخفيف من معاناة اليمنيين، وأهمية التحشيد لمؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، والمزمع عقده في شهر مارس المقبل.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
10:13 PM

"ابن مبارك" جدد تأكيد تعاطي الحكومة الشرعية مع السلام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
917

طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم (السبت) بموقف أخلاقي أممي إزاء الانتهاكات والجرائم، التي تقترفها ميليشيا الحوثي في اليمن وعرقلتها لكل المبادرات الأممية والإقليمية الهادفة لتحقيق السلام في اليمن.

ودعا "ابن مبارك" خلال لقائه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على هامش أعمال الدورة الـ ٥٨ لمؤتمر ميونيخ للسلام والأمن، إلى الضغط على النظام الإيراني لوقف تدخله في الشأن اليمني ودعمه لميليشيا الحوثي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفت إلى الدور التخريبي الذي تلعبه إيران في المنطقة من خلال دعمها لميليشيا الحوثي الإرهابية، متجاوزة قرار مجلس الأمن الدولي بحظر دعم وتزويد الميليشيا بالأسلحة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد الوزير اليمني التشديد على تعاطي الحكومة اليمنية الإيجابي مع كل جهود الأمم المتحدة وفي مختلف المجالات والرامية لإنهاء معاناة اليمنيين.

من جهة أخرى، أكد "غوتيريس" التزام الأمم المتحدة بالعمل على التخفيف من معاناة اليمنيين، وأهمية التحشيد لمؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، والمزمع عقده في شهر مارس المقبل.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,152
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,569
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,220
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة