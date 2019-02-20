"ابن مبارك" جدد تأكيد تعاطي الحكومة الشرعية مع السلام

طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم (السبت) بموقف أخلاقي أممي إزاء الانتهاكات والجرائم، التي تقترفها ميليشيا الحوثي في اليمن وعرقلتها لكل المبادرات الأممية والإقليمية الهادفة لتحقيق السلام في اليمن.



ودعا "ابن مبارك" خلال لقائه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على هامش أعمال الدورة الـ ٥٨ لمؤتمر ميونيخ للسلام والأمن، إلى الضغط على النظام الإيراني لوقف تدخله في الشأن اليمني ودعمه لميليشيا الحوثي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



ولفت إلى الدور التخريبي الذي تلعبه إيران في المنطقة من خلال دعمها لميليشيا الحوثي الإرهابية، متجاوزة قرار مجلس الأمن الدولي بحظر دعم وتزويد الميليشيا بالأسلحة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.



وجدد الوزير اليمني التشديد على تعاطي الحكومة اليمنية الإيجابي مع كل جهود الأمم المتحدة وفي مختلف المجالات والرامية لإنهاء معاناة اليمنيين.



من جهة أخرى، أكد "غوتيريس" التزام الأمم المتحدة بالعمل على التخفيف من معاناة اليمنيين، وأهمية التحشيد لمؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، والمزمع عقده في شهر مارس المقبل.