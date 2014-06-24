3 انتصارات وتعادل وحيد في انطلاقة الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب للشباب

انطلقت اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

وفي المجموعة الأولى حقق منتخب مصر فوزاً على منتخب الجزائر بهدف دون رد، سجله اللاعب عبدالرحمن رشدان، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبي النيجر وموريتانيا.

بتلك النتائج، يحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب الجزائري بـ3 نقاط، ثم منتخبا موريتانيا والنيجر بنقطة واحدة لكل منهما.





وفي المجموعة الثانية، حقق منتخب المغرب فوزاً بنتيجة 4-0 أمام جيبوتي، وسجل أهدافه كل من إلياس بوغافر وعمر صادق وبلال الخنوس ومحمد رديد.

وفي نفس المجموعة، حقق منتخب طاجيكستان فوزاً بنتيجة 3-2 على منتخب الإمارات، وسجل له محمد علي (هاتريك) بينما جاءت ثنائية منتخب الإمارات عن طريق عيسى الحريصي.

بتلك النتائج يحتل منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا طاجيكستان والإمارات بـ3 نقاط لكل منهما، ثم منتخب جيبوتي بدون رصيد حتى الآن.



