في جولة الافتتاح.. العراق وعمان "حبايب" في كأس العرب

حسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب العراق ونظيره منتخب عمان في أولى مباريات المجموعة الأولى من كأس العرب FIFA قطر 2021 بهدف لهدف، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب الجنوب المونديالي.



افتتح منتخب عمان التسجيل عبر صلاح اليحيائي في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، وتمكن منتخب العراق من تسجيل التعادل عن طريق حسن عبد الكريم من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 90+8.



وشهدت المباراة تعرض لاعب منتخب العراق ياسر قاسم للطرد بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 68.