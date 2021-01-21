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قُبلة رأس وغمرة سعادة.. فيديو تَلَقِّي مواطنٍ اللقاحَ على يد ابنته يلقى رواجًا

أثنى على جهود المملكة لمواجهة الفيروس.. ولم يشعر بشيء خلال الجرعة

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا على يد ابنته الطبيبة.

وقال المواطن من خلال مقطع الفيديو: إن من اللافت أن ابنته الطبيبة "دانة" هي مَن تعطيه الجرعة الثانية من اللقاح؛ لافتًا إلى أنه يشعر بسعادة غامرة.

وأثنى والد الطبيبة على جهود حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة الفيروس، ولفت إلى أنه لم يشعر بشيء خلال تلقيه الجرعة، ثم قامت الطبيبة "دانة" بتقبيل رأس والدها في ختام مقطع الفيديو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قُبلة رأس وغمرة سعادة.. فيديو تَلَقِّي مواطنٍ اللقاحَ على يد ابنته يلقى رواجًا
سبق

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا على يد ابنته الطبيبة.

وقال المواطن من خلال مقطع الفيديو: إن من اللافت أن ابنته الطبيبة "دانة" هي مَن تعطيه الجرعة الثانية من اللقاح؛ لافتًا إلى أنه يشعر بسعادة غامرة.

وأثنى والد الطبيبة على جهود حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة الفيروس، ولفت إلى أنه لم يشعر بشيء خلال تلقيه الجرعة، ثم قامت الطبيبة "دانة" بتقبيل رأس والدها في ختام مقطع الفيديو.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
09:53 AM

قُبلة رأس وغمرة سعادة.. فيديو تَلَقِّي مواطنٍ اللقاحَ على يد ابنته يلقى رواجًا

أثنى على جهود المملكة لمواجهة الفيروس.. ولم يشعر بشيء خلال الجرعة

A A A
سويد الحارثي - الرياض
8
11,782

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا على يد ابنته الطبيبة.

وقال المواطن من خلال مقطع الفيديو: إن من اللافت أن ابنته الطبيبة "دانة" هي مَن تعطيه الجرعة الثانية من اللقاح؛ لافتًا إلى أنه يشعر بسعادة غامرة.

وأثنى والد الطبيبة على جهود حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة الفيروس، ولفت إلى أنه لم يشعر بشيء خلال تلقيه الجرعة، ثم قامت الطبيبة "دانة" بتقبيل رأس والدها في ختام مقطع الفيديو.

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