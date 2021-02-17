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بعد يوم من تخطيها 50 ألف دولار.. "بتكوين" تقفز لمستوى قياسي جديد

محللون يحذرون من التقلبات

ارتفعت عملة بتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع، اليوم الأربعاء، بعد يوم من تخطي العملة المشفرة حاجز 50 ألف دولار، حتى في الوقت الذي حذر فيه محللون من استدامة مثل هذه الأسعار وسط تقلبات متزايدة.

وأكبر عملة رقمية في العالم، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 900 مليار دولار، وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 51721 دولاراً، مدعومة بعلامات تدل على أنها تحظى بقبول بين المستثمرين والشركات الرئيسية، وفقاً لـ"رويترز".

وعلى الرغم من موجة القبول السائدة هذا العام، حذر بعض المحللين من أن البتكوين لا يزال بعيداً عن أن يصبح وسيلة دفع مستخدمة على نطاق واسع.


وقال كبير مسؤولي الاستثمار في "يو إس بي جلوبال ويلث" مارك هيفيل: "ننصح المستثمرين بعدم النظر إلى هذا باعتباره لحظة سائدة للعملات المشفرة، وننصح بالحذر قبل الانخراط في المضاربة؛ لأن التشفير ليس عملة".

عملة رقمية بتكوين

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بعد يوم من تخطيها 50 ألف دولار.. "بتكوين" تقفز لمستوى قياسي جديد
سبق

ارتفعت عملة بتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع، اليوم الأربعاء، بعد يوم من تخطي العملة المشفرة حاجز 50 ألف دولار، حتى في الوقت الذي حذر فيه محللون من استدامة مثل هذه الأسعار وسط تقلبات متزايدة.

وأكبر عملة رقمية في العالم، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 900 مليار دولار، وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 51721 دولاراً، مدعومة بعلامات تدل على أنها تحظى بقبول بين المستثمرين والشركات الرئيسية، وفقاً لـ"رويترز".

وعلى الرغم من موجة القبول السائدة هذا العام، حذر بعض المحللين من أن البتكوين لا يزال بعيداً عن أن يصبح وسيلة دفع مستخدمة على نطاق واسع.


وقال كبير مسؤولي الاستثمار في "يو إس بي جلوبال ويلث" مارك هيفيل: "ننصح المستثمرين بعدم النظر إلى هذا باعتباره لحظة سائدة للعملات المشفرة، وننصح بالحذر قبل الانخراط في المضاربة؛ لأن التشفير ليس عملة".

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
06:02 PM

بعد يوم من تخطيها 50 ألف دولار.. "بتكوين" تقفز لمستوى قياسي جديد

محللون يحذرون من التقلبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت عملة بتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع، اليوم الأربعاء، بعد يوم من تخطي العملة المشفرة حاجز 50 ألف دولار، حتى في الوقت الذي حذر فيه محللون من استدامة مثل هذه الأسعار وسط تقلبات متزايدة.

وأكبر عملة رقمية في العالم، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 900 مليار دولار، وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 51721 دولاراً، مدعومة بعلامات تدل على أنها تحظى بقبول بين المستثمرين والشركات الرئيسية، وفقاً لـ"رويترز".

وعلى الرغم من موجة القبول السائدة هذا العام، حذر بعض المحللين من أن البتكوين لا يزال بعيداً عن أن يصبح وسيلة دفع مستخدمة على نطاق واسع.


وقال كبير مسؤولي الاستثمار في "يو إس بي جلوبال ويلث" مارك هيفيل: "ننصح المستثمرين بعدم النظر إلى هذا باعتباره لحظة سائدة للعملات المشفرة، وننصح بالحذر قبل الانخراط في المضاربة؛ لأن التشفير ليس عملة".

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