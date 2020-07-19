النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القصيم.. كشف نتائج اختبار 219 عينة غذائية ومصادرة 3.4 أطنان خضروات

عبر 22 جولة ميدانية للسحب وتنفيذ اختبارات "الأمانة" الميكروبيولوجية والكيميائية

نفّذ مختبر أمانة منطقة القصيم لسلامة الأغذية خلال الأسبوع الماضي، 22 جولة ميدانية لسحب العينات لتنفيذ الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية، جرى من خلالها أعمال اختبار (219) عينة من المواد الغذائية من المطاعم وأسواق الخضار والفواكه؛ بهدف التأكد من سلامتها وتطبيقها للمعايير المعتمدة.

وكشفت النتائج أن نسبة النتائج المطابقة (82.2٪) وغير المطابقة (17.8٪)؛ حيث جرى مصادرة وإتلاف أكثر من (3.4) أطنان من الخضار والفواكه التي تم الكشف عليها؛ لثبوت تجاوزها الحد المسموح به من متبقيات المبيدات، وتم تطبيق الإجراءات بحق المخالفين؛ لضمان عدم الدخول للأسواق لحين التأكد من سلامة منتجاتها.

كما نفّذت "الأمانة" أعمال إرشاد للمزارعين المخالفين بالطرق الصحيحة لرش المبيد؛ بهدف رفع مستوى الوعي والتصحيح.

أمانة منطقة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القصيم.. كشف نتائج اختبار 219 عينة غذائية ومصادرة 3.4 أطنان خضروات
سبق

نفّذ مختبر أمانة منطقة القصيم لسلامة الأغذية خلال الأسبوع الماضي، 22 جولة ميدانية لسحب العينات لتنفيذ الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية، جرى من خلالها أعمال اختبار (219) عينة من المواد الغذائية من المطاعم وأسواق الخضار والفواكه؛ بهدف التأكد من سلامتها وتطبيقها للمعايير المعتمدة.

وكشفت النتائج أن نسبة النتائج المطابقة (82.2٪) وغير المطابقة (17.8٪)؛ حيث جرى مصادرة وإتلاف أكثر من (3.4) أطنان من الخضار والفواكه التي تم الكشف عليها؛ لثبوت تجاوزها الحد المسموح به من متبقيات المبيدات، وتم تطبيق الإجراءات بحق المخالفين؛ لضمان عدم الدخول للأسواق لحين التأكد من سلامة منتجاتها.

كما نفّذت "الأمانة" أعمال إرشاد للمزارعين المخالفين بالطرق الصحيحة لرش المبيد؛ بهدف رفع مستوى الوعي والتصحيح.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
01:26 PM

القصيم.. كشف نتائج اختبار 219 عينة غذائية ومصادرة 3.4 أطنان خضروات

عبر 22 جولة ميدانية للسحب وتنفيذ اختبارات "الأمانة" الميكروبيولوجية والكيميائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
0
160

نفّذ مختبر أمانة منطقة القصيم لسلامة الأغذية خلال الأسبوع الماضي، 22 جولة ميدانية لسحب العينات لتنفيذ الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية، جرى من خلالها أعمال اختبار (219) عينة من المواد الغذائية من المطاعم وأسواق الخضار والفواكه؛ بهدف التأكد من سلامتها وتطبيقها للمعايير المعتمدة.

وكشفت النتائج أن نسبة النتائج المطابقة (82.2٪) وغير المطابقة (17.8٪)؛ حيث جرى مصادرة وإتلاف أكثر من (3.4) أطنان من الخضار والفواكه التي تم الكشف عليها؛ لثبوت تجاوزها الحد المسموح به من متبقيات المبيدات، وتم تطبيق الإجراءات بحق المخالفين؛ لضمان عدم الدخول للأسواق لحين التأكد من سلامة منتجاتها.

كما نفّذت "الأمانة" أعمال إرشاد للمزارعين المخالفين بالطرق الصحيحة لرش المبيد؛ بهدف رفع مستوى الوعي والتصحيح.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,886
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,338
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,984
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,151

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة