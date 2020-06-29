النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس الفرنسي: تركيا تتحمل مسؤولية تاريخية وإجرامية في ليبيا

قال إن أنقرة استوردت مجددًا مقاتلين إرهابيين من سوريا

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، تركيا بأنها تتحمل مسؤولية تاريخية وإجرامية في النزاع الليبي بوصفها بلدًا "يدعي أنه عضو في حلف شمال الأطلسي".

وتفصيلاً، قال الرئيس ماكرون في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مسيبرغ بألمانيا: "نحتاج في هذه المرحلة إلى توضيح لا غنى عنه للسياسة التركية في ليبيا، والتي هي مرفوضة بالنسبة إلينا"، مشيرًا إلى أن أنقرة زادت من وجودها العسكري في ليبيا، واستوردت مجددًا وفي شكل كبير مقاتلين إرهابيين من سوريا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس الفرنسي: تركيا تتحمل مسؤولية تاريخية وإجرامية في ليبيا
سبق

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، تركيا بأنها تتحمل مسؤولية تاريخية وإجرامية في النزاع الليبي بوصفها بلدًا "يدعي أنه عضو في حلف شمال الأطلسي".

وتفصيلاً، قال الرئيس ماكرون في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مسيبرغ بألمانيا: "نحتاج في هذه المرحلة إلى توضيح لا غنى عنه للسياسة التركية في ليبيا، والتي هي مرفوضة بالنسبة إلينا"، مشيرًا إلى أن أنقرة زادت من وجودها العسكري في ليبيا، واستوردت مجددًا وفي شكل كبير مقاتلين إرهابيين من سوريا.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
11:57 PM

الرئيس الفرنسي: تركيا تتحمل مسؤولية تاريخية وإجرامية في ليبيا

قال إن أنقرة استوردت مجددًا مقاتلين إرهابيين من سوريا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
2
392

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، تركيا بأنها تتحمل مسؤولية تاريخية وإجرامية في النزاع الليبي بوصفها بلدًا "يدعي أنه عضو في حلف شمال الأطلسي".

وتفصيلاً، قال الرئيس ماكرون في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مسيبرغ بألمانيا: "نحتاج في هذه المرحلة إلى توضيح لا غنى عنه للسياسة التركية في ليبيا، والتي هي مرفوضة بالنسبة إلينا"، مشيرًا إلى أن أنقرة زادت من وجودها العسكري في ليبيا، واستوردت مجددًا وفي شكل كبير مقاتلين إرهابيين من سوريا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,488
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,350
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,665

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة