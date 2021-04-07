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الأمير فهد بن جلوي عضوًا في "التنفيذي الآسيوي" ورئيسًا للجنة التعليم

خَلَفًا للأمير عبدالعزيز الذي عُيّن نائبًا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

انتخب المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيسًا للجنة التعليم الآسيوية وعضوًا في المكتب للأعوام الأربعة المقبلة، خلفًا للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي عُيّن نائبًا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وعبّر الأمير فهد بن جلوي عن سعادته بالثقة التي أولاها له المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي برئاسة الشيخ أحمد الفهد الصباح، داعيًا الله عز وجل له بالتوفيق في مهمته والإسهام مع زملائه في لجنة التعليم برفع مستوى التعليم الآسيوي وتحقيق ما يطمح له الشباب الآسيوي.

ووجّه "بن جلوي" شكره وتقديره لرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه للكوادر الرياضية السعودية والوصول بهم للمناصب الآسيوية والدولية الهادفة للوصول بالقطاع الرياضي السعودي لأعلى المستويات.

المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأمير فهد بن جلوي عضوًا في "التنفيذي الآسيوي" ورئيسًا للجنة التعليم
سبق

انتخب المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيسًا للجنة التعليم الآسيوية وعضوًا في المكتب للأعوام الأربعة المقبلة، خلفًا للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي عُيّن نائبًا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وعبّر الأمير فهد بن جلوي عن سعادته بالثقة التي أولاها له المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي برئاسة الشيخ أحمد الفهد الصباح، داعيًا الله عز وجل له بالتوفيق في مهمته والإسهام مع زملائه في لجنة التعليم برفع مستوى التعليم الآسيوي وتحقيق ما يطمح له الشباب الآسيوي.

ووجّه "بن جلوي" شكره وتقديره لرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه للكوادر الرياضية السعودية والوصول بهم للمناصب الآسيوية والدولية الهادفة للوصول بالقطاع الرياضي السعودي لأعلى المستويات.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
02:37 PM

الأمير فهد بن جلوي عضوًا في "التنفيذي الآسيوي" ورئيسًا للجنة التعليم

خَلَفًا للأمير عبدالعزيز الذي عُيّن نائبًا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتخب المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيسًا للجنة التعليم الآسيوية وعضوًا في المكتب للأعوام الأربعة المقبلة، خلفًا للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي عُيّن نائبًا لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وعبّر الأمير فهد بن جلوي عن سعادته بالثقة التي أولاها له المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي برئاسة الشيخ أحمد الفهد الصباح، داعيًا الله عز وجل له بالتوفيق في مهمته والإسهام مع زملائه في لجنة التعليم برفع مستوى التعليم الآسيوي وتحقيق ما يطمح له الشباب الآسيوي.

ووجّه "بن جلوي" شكره وتقديره لرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه للكوادر الرياضية السعودية والوصول بهم للمناصب الآسيوية والدولية الهادفة للوصول بالقطاع الرياضي السعودي لأعلى المستويات.

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