صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف بأن شرطة محافظة سكاكا تمكنت من القبض على (3) مواطنين؛ أطلقوا النار في الهواء من سلاح ناري في إحدى المناسبات الخاصة داخل حي سكني، وتوثيق ذلك، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

شرطة الجوف تقبض على 3 مواطنين أطلقوا النار من سلاح ناري في مناسبة خاصة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-27 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف بأن شرطة محافظة سكاكا تمكنت من القبض على (3) مواطنين؛ أطلقوا النار في الهواء من سلاح ناري في إحدى المناسبات الخاصة داخل حي سكني، وتوثيق ذلك، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 10:17 PM

شرطة الجوف تقبض على 3 مواطنين أطلقوا النار من سلاح ناري في مناسبة خاصة





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف بأن شرطة محافظة سكاكا تمكنت من القبض على (3) مواطنين؛ أطلقوا النار في الهواء من سلاح ناري في إحدى المناسبات الخاصة داخل حي سكني، وتوثيق ذلك، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.