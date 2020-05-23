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قصص إنسائية.. هكذا عايدت "بر غميقة" مستفيديها بمساكن جديدة ومرممة

جمعية تواصل تقدم خدماتها لـ1600 مستفيد من الأيتام والفقراء والمساكين

ضمن برنامج "عطائك يسعدهم" قامت جمعية البر الخيرية بمركز غميقة بمحافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بتسليم ثلاث وحدات سكنية لثلاث أسر من المستفيدبن منها.

وكانت الوحدة الأولى من نصيب رجل مسن وكفيف كان يسكن في غرفة وحيدة، وقد قامت الجمعية ببناء منزل له مكون من غرفتين ومطبخ وصالة ودورة مياه، والوحدة الثانية لرجل مريض وفي غيبوبة منذ فترة طويلة ويعول أسرة مكونة من سبعة أفراد كانوا يسكنون داخل غرفة واحدة ومطبخ ودورة مياه متهالكة، وقد قامت الجمعية ببناء وحدة سكنية لهم مكونة من أربع غرف وصالة ومطبخ ودورتي مياه.

أما الوحدة الثالثة فهي منزل لأسرة أيتام مكونة من ستة أفراد كانت الجمعية قد قامت بترميمه، بالإضافة لتأثيث خمسة منازل لأسر محتاجه مستفيدة من الجمعية.

يُذكر أن جمعية البر بغميقة تقدم خدماتها لأكثر من 1600 مستفيد من الأيتام والفقراء والمساكين؛ مثل خدمة سداد الفواتير، وترميم المنازل، وإنشاء الوحدات السكنية وتأثيثها وتأمين الأجهزة الكهربائية، وغيرها من الخدمات الأخرى.

جمعية البر الخيرية بمركز غميقة محافظة الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قصص إنسائية.. هكذا عايدت "بر غميقة" مستفيديها بمساكن جديدة ومرممة
سبق

ضمن برنامج "عطائك يسعدهم" قامت جمعية البر الخيرية بمركز غميقة بمحافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بتسليم ثلاث وحدات سكنية لثلاث أسر من المستفيدبن منها.

وكانت الوحدة الأولى من نصيب رجل مسن وكفيف كان يسكن في غرفة وحيدة، وقد قامت الجمعية ببناء منزل له مكون من غرفتين ومطبخ وصالة ودورة مياه، والوحدة الثانية لرجل مريض وفي غيبوبة منذ فترة طويلة ويعول أسرة مكونة من سبعة أفراد كانوا يسكنون داخل غرفة واحدة ومطبخ ودورة مياه متهالكة، وقد قامت الجمعية ببناء وحدة سكنية لهم مكونة من أربع غرف وصالة ومطبخ ودورتي مياه.

أما الوحدة الثالثة فهي منزل لأسرة أيتام مكونة من ستة أفراد كانت الجمعية قد قامت بترميمه، بالإضافة لتأثيث خمسة منازل لأسر محتاجه مستفيدة من الجمعية.

يُذكر أن جمعية البر بغميقة تقدم خدماتها لأكثر من 1600 مستفيد من الأيتام والفقراء والمساكين؛ مثل خدمة سداد الفواتير، وترميم المنازل، وإنشاء الوحدات السكنية وتأثيثها وتأمين الأجهزة الكهربائية، وغيرها من الخدمات الأخرى.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
09:22 AM

قصص إنسائية.. هكذا عايدت "بر غميقة" مستفيديها بمساكن جديدة ومرممة

جمعية تواصل تقدم خدماتها لـ1600 مستفيد من الأيتام والفقراء والمساكين

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عوض الفهمي - الليث
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2,680

ضمن برنامج "عطائك يسعدهم" قامت جمعية البر الخيرية بمركز غميقة بمحافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بتسليم ثلاث وحدات سكنية لثلاث أسر من المستفيدبن منها.

وكانت الوحدة الأولى من نصيب رجل مسن وكفيف كان يسكن في غرفة وحيدة، وقد قامت الجمعية ببناء منزل له مكون من غرفتين ومطبخ وصالة ودورة مياه، والوحدة الثانية لرجل مريض وفي غيبوبة منذ فترة طويلة ويعول أسرة مكونة من سبعة أفراد كانوا يسكنون داخل غرفة واحدة ومطبخ ودورة مياه متهالكة، وقد قامت الجمعية ببناء وحدة سكنية لهم مكونة من أربع غرف وصالة ومطبخ ودورتي مياه.

أما الوحدة الثالثة فهي منزل لأسرة أيتام مكونة من ستة أفراد كانت الجمعية قد قامت بترميمه، بالإضافة لتأثيث خمسة منازل لأسر محتاجه مستفيدة من الجمعية.

يُذكر أن جمعية البر بغميقة تقدم خدماتها لأكثر من 1600 مستفيد من الأيتام والفقراء والمساكين؛ مثل خدمة سداد الفواتير، وترميم المنازل، وإنشاء الوحدات السكنية وتأثيثها وتأمين الأجهزة الكهربائية، وغيرها من الخدمات الأخرى.

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