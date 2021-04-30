ويشرف على الجهاز التدريبي المدربان الوطنيان محمد سعد القحطاني وفهد الدويسان ولمنتخب السيدات المدربة المغربية فاطمة آيت حموا .. والأخصائي محمد أزعوفي والإداريان مصطفى القرني وخالد الأسمري، بإشراف مدير المنتخبات ناصر القحطاني.
وأشار رئيس الاتحاد العميد شداد العمري أن الأمل كبير في تعزيز المنجزات التي تحققت على أرض الواقع للمنتخبات السعودية للرجال والسيدات، لافتاً إلى أن الهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق الذهب العالمي، بعد أن أصبح اللاعب السعودي حاضرًا بقوة خلال المشاركات التي يخوضها على الصعيدين الإقليمي والقاري.
ويشرف على الجهاز التدريبي المدربان الوطنيان محمد سعد القحطاني وفهد الدويسان ولمنتخب السيدات المدربة المغربية فاطمة آيت حموا .. والأخصائي محمد أزعوفي والإداريان مصطفى القرني وخالد الأسمري، بإشراف مدير المنتخبات ناصر القحطاني.
وأشار رئيس الاتحاد العميد شداد العمري أن الأمل كبير في تعزيز المنجزات التي تحققت على أرض الواقع للمنتخبات السعودية للرجال والسيدات، لافتاً إلى أن الهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق الذهب العالمي، بعد أن أصبح اللاعب السعودي حاضرًا بقوة خلال المشاركات التي يخوضها على الصعيدين الإقليمي والقاري.
30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
11:26 PM
المنتخب السعودي للرجال والسيدات يستعد لأولمبياد طوكيو
"العمري": الهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق الذهب العالمي
ويشرف على الجهاز التدريبي المدربان الوطنيان محمد سعد القحطاني وفهد الدويسان ولمنتخب السيدات المدربة المغربية فاطمة آيت حموا .. والأخصائي محمد أزعوفي والإداريان مصطفى القرني وخالد الأسمري، بإشراف مدير المنتخبات ناصر القحطاني.
وأشار رئيس الاتحاد العميد شداد العمري أن الأمل كبير في تعزيز المنجزات التي تحققت على أرض الواقع للمنتخبات السعودية للرجال والسيدات، لافتاً إلى أن الهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق الذهب العالمي، بعد أن أصبح اللاعب السعودي حاضرًا بقوة خلال المشاركات التي يخوضها على الصعيدين الإقليمي والقاري.