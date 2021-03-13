شاهد من مركز "الحرب".. الاحتفال بتخريج دورة "الدفاع الجوي المشترك"

قيادات حاضرة واستعراض موجز للمهام وجولة تعريفية ثم تكريم المشاركين

بحضور نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، خرّجت القوات الجوية الملكية السعودية دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك بمركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، الخميس الماضي.

هذا وقد تم خلال حفل التخرج، استعراض موجز للمهام التي يقوم بها المركز وجولة تعريفية، ثم تكريم المشاركين.

حضر الحفل قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي، وقائد مركز الحرب الجوي اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي.