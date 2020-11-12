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الولايات المتحدة تسجل 143,408 إصابات جديدة و 1,479 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 10,314,254 والوفيات 241,069 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143,408 إصابات مؤكدة و1,479 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 10,314,254 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 241,069 وفاة.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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الولايات المتحدة تسجل 143,408 إصابات جديدة و 1,479 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143,408 إصابات مؤكدة و1,479 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 10,314,254 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 241,069 وفاة.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
11:32 PM

الولايات المتحدة تسجل 143,408 إصابات جديدة و 1,479 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 10,314,254 والوفيات 241,069 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143,408 إصابات مؤكدة و1,479 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 10,314,254 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 241,069 وفاة.

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