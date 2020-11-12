ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 10,314,254 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 241,069 وفاة.

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143,408 إصابات مؤكدة و1,479 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة تسجل 143,408 إصابات جديدة و 1,479 حالة وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-12 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143,408 إصابات مؤكدة و1,479 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 10,314,254 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 241,069 وفاة.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 11:32 PM

الولايات المتحدة تسجل 143,408 إصابات جديدة و 1,479 حالة وفاة بكورونا إجمالي الإصابات بلغ 10,314,254 والوفيات 241,069 شخصًا





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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143,408 إصابات مؤكدة و1,479 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 10,314,254 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 241,069 وفاة.