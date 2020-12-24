أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر. وقال "التحالف"، إن ميليشيا الحوثي أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة. وأكد "التحالف" تدمير ما مجموعه 99 زورقًا مفخخًا هدد الحوثيون بها الملاحة البحرية.

التحالف: تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-23 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.

وقال "التحالف"، إن ميليشيا الحوثي أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة.

وأكد "التحالف" تدمير ما مجموعه 99 زورقًا مفخخًا هدد الحوثيون بها الملاحة البحرية.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 07:12 PM

اخر تعديل 24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443 01:23 AM

التحالف: تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر أكد تدمير ما مجموعه 99 زورقًا مفخخًا هدد الحوثيون بها الملاحة البحرية





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.

وقال "التحالف"، إن ميليشيا الحوثي أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة.

وأكد "التحالف" تدمير ما مجموعه 99 زورقًا مفخخًا هدد الحوثيون بها الملاحة البحرية.