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"ميقاتي": لبنان أمام منزلق كبير إذا لم يتدارك الأزمة مع دول الخليج

اعترف بعجزه عن إقالة "قرداحي"

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين: "إن لبنان أمام منزلق كبير في أزمته مع دول الخليج، وإذا لم نتداركها سنكون وقعنا فيما لا يريده أحد منا"، بحسب ما أوردت "رويترز".

وذكر "ميقاتي" أنه ناشد وزير الإعلام جورج قرداحي، أن "يُغلّب حسه الوطني على أي أمر آخر لنزع فتيل الأزمة مع السعودية ودول الخليج، لكن المناشدة لم تترجم فعلياً"، في إقرار بعجزه عن إقالة الوزير رغم استفحال الأزمة.

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"ميقاتي": لبنان أمام منزلق كبير إذا لم يتدارك الأزمة مع دول الخليج
سبق

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين: "إن لبنان أمام منزلق كبير في أزمته مع دول الخليج، وإذا لم نتداركها سنكون وقعنا فيما لا يريده أحد منا"، بحسب ما أوردت "رويترز".

وذكر "ميقاتي" أنه ناشد وزير الإعلام جورج قرداحي، أن "يُغلّب حسه الوطني على أي أمر آخر لنزع فتيل الأزمة مع السعودية ودول الخليج، لكن المناشدة لم تترجم فعلياً"، في إقرار بعجزه عن إقالة الوزير رغم استفحال الأزمة.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
02:28 PM

"ميقاتي": لبنان أمام منزلق كبير إذا لم يتدارك الأزمة مع دول الخليج

اعترف بعجزه عن إقالة "قرداحي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين: "إن لبنان أمام منزلق كبير في أزمته مع دول الخليج، وإذا لم نتداركها سنكون وقعنا فيما لا يريده أحد منا"، بحسب ما أوردت "رويترز".

وذكر "ميقاتي" أنه ناشد وزير الإعلام جورج قرداحي، أن "يُغلّب حسه الوطني على أي أمر آخر لنزع فتيل الأزمة مع السعودية ودول الخليج، لكن المناشدة لم تترجم فعلياً"، في إقرار بعجزه عن إقالة الوزير رغم استفحال الأزمة.

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