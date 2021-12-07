قُتِل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح؛ نتيجة إطلاق نار قام به رجل في مركز للخدمات الحكومية بجنوب شرقي العاصمة الروسية، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".
روسيا.. قتيلان وجرحى في إطلاق نار جنوب شرقي موسكو
قام به رجل في مركز للخدمات الحكومية
قُتِل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح؛ نتيجة إطلاق نار قام به رجل في مركز للخدمات الحكومية بجنوب شرقي العاصمة الروسية، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".
اعلان
روسيا.. قتيلان وجرحى في إطلاق نار جنوب شرقي موسكوصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-07
07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
04:09 PM
روسيا.. قتيلان وجرحى في إطلاق نار جنوب شرقي موسكو
قام به رجل في مركز للخدمات الحكومية
قُتِل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح؛ نتيجة إطلاق نار قام به رجل في مركز للخدمات الحكومية بجنوب شرقي العاصمة الروسية، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
13,296
201,250 سيارة ..
05 يوليو
12,587
38 مليار ..
23 يوليو
14,343
2.5 مليار ..
30 يناير
15,358