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روسيا.. قتيلان وجرحى في إطلاق نار جنوب شرقي موسكو

قام به رجل في مركز للخدمات الحكومية

قُتِل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح؛ نتيجة إطلاق نار قام به رجل في مركز للخدمات الحكومية بجنوب شرقي العاصمة الروسية، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".

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روسيا.. قتيلان وجرحى في إطلاق نار جنوب شرقي موسكو
سبق

قُتِل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح؛ نتيجة إطلاق نار قام به رجل في مركز للخدمات الحكومية بجنوب شرقي العاصمة الروسية، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
04:09 PM

روسيا.. قتيلان وجرحى في إطلاق نار جنوب شرقي موسكو

قام به رجل في مركز للخدمات الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح؛ نتيجة إطلاق نار قام به رجل في مركز للخدمات الحكومية بجنوب شرقي العاصمة الروسية، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,296
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,587
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,343
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,358

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