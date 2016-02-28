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المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تندّد بتكرار استهداف المناطق المدنية في المملكة

التويجري: عبث عسكري وتجاوز للمواثيق الدولية، وانتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني

وصف الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيّرة وصاروخاً باليستياً باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين، بأنه عبث عسكري وتجاوز للمواثيق الدولية، وانتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولين الملحقين بها 1977.

وندّد في بيان أصدرته المنظمة، اليوم، بتكرار استهداف المناطق المدنية في المملكة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته أمام هذه الهجمات المتكرّرة، لضمان منعها، وإيقاف مرتكبي تلك الأعمال الإرهابية التي تُمارس ضد الإنسانية.

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المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تندّد بتكرار استهداف المناطق المدنية في المملكة
سبق

وصف الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيّرة وصاروخاً باليستياً باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين، بأنه عبث عسكري وتجاوز للمواثيق الدولية، وانتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولين الملحقين بها 1977.

وندّد في بيان أصدرته المنظمة، اليوم، بتكرار استهداف المناطق المدنية في المملكة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته أمام هذه الهجمات المتكرّرة، لضمان منعها، وإيقاف مرتكبي تلك الأعمال الإرهابية التي تُمارس ضد الإنسانية.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
12:05 PM

المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تندّد بتكرار استهداف المناطق المدنية في المملكة

التويجري: عبث عسكري وتجاوز للمواثيق الدولية، وانتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصف الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيّرة وصاروخاً باليستياً باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين، بأنه عبث عسكري وتجاوز للمواثيق الدولية، وانتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولين الملحقين بها 1977.

وندّد في بيان أصدرته المنظمة، اليوم، بتكرار استهداف المناطق المدنية في المملكة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته أمام هذه الهجمات المتكرّرة، لضمان منعها، وإيقاف مرتكبي تلك الأعمال الإرهابية التي تُمارس ضد الإنسانية.

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