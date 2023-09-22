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خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني

أعرب عن أطيب تهانيه وتمنياته ولشعب المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية تهنئة من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التاسع والثمانين.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلالها عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية تهنئة من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التاسع والثمانين.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلالها عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
05:09 PM

خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني

أعرب عن أطيب تهانيه وتمنياته ولشعب المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية تهنئة من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التاسع والثمانين.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلالها عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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