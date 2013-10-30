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"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم

قام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بجولة شملت زيارةً لـ"بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يرافقه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

واطلع "الفيصل" خلال الزيارة على متحف كرة القدم ومكاتب العاملين في المركز، الذي يحوي بداخله مقار رابطة المدربين ورابطة كرة القدم الهواة ورابطة الحكام، كما يسمى بيت الآزوري بـ"بيت المنتخب الإيطالي"؛ نظرًا لاستضافته جميع معسكرات وتدريبات المنتخب الإيطالي.

كما يحتوي بيت الآزوري أو ما يسمى بجامعة كرة القدم، على ملاعب لكرة القدم بمختلف المقاييس الرسمية المعتمدة دوليًّا، وغرف ملابس ومدرجات مكشوفة ومغطاة ومسارات للجري، وفندق يتضمن 53 غرفة وقاعات للمحاضرات؛ فضلًا عن قسم طبي خاص ومكتبة رياضية متكاملة، تحتوي على أكثر من 3500 كتاب.

الجدير بالذكر أن الاتحادين السعودي والإيطالي وقّعا قبل أيام مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين من خلال تطوير وصناعة كرة القدم الحديثة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم
سبق

قام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بجولة شملت زيارةً لـ"بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يرافقه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

واطلع "الفيصل" خلال الزيارة على متحف كرة القدم ومكاتب العاملين في المركز، الذي يحوي بداخله مقار رابطة المدربين ورابطة كرة القدم الهواة ورابطة الحكام، كما يسمى بيت الآزوري بـ"بيت المنتخب الإيطالي"؛ نظرًا لاستضافته جميع معسكرات وتدريبات المنتخب الإيطالي.

كما يحتوي بيت الآزوري أو ما يسمى بجامعة كرة القدم، على ملاعب لكرة القدم بمختلف المقاييس الرسمية المعتمدة دوليًّا، وغرف ملابس ومدرجات مكشوفة ومغطاة ومسارات للجري، وفندق يتضمن 53 غرفة وقاعات للمحاضرات؛ فضلًا عن قسم طبي خاص ومكتبة رياضية متكاملة، تحتوي على أكثر من 3500 كتاب.

الجدير بالذكر أن الاتحادين السعودي والإيطالي وقّعا قبل أيام مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين من خلال تطوير وصناعة كرة القدم الحديثة.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
06:46 PM

"الفيصل" يزور "بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بجولة شملت زيارةً لـ"بيت الآزوري" التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يرافقه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

واطلع "الفيصل" خلال الزيارة على متحف كرة القدم ومكاتب العاملين في المركز، الذي يحوي بداخله مقار رابطة المدربين ورابطة كرة القدم الهواة ورابطة الحكام، كما يسمى بيت الآزوري بـ"بيت المنتخب الإيطالي"؛ نظرًا لاستضافته جميع معسكرات وتدريبات المنتخب الإيطالي.

كما يحتوي بيت الآزوري أو ما يسمى بجامعة كرة القدم، على ملاعب لكرة القدم بمختلف المقاييس الرسمية المعتمدة دوليًّا، وغرف ملابس ومدرجات مكشوفة ومغطاة ومسارات للجري، وفندق يتضمن 53 غرفة وقاعات للمحاضرات؛ فضلًا عن قسم طبي خاص ومكتبة رياضية متكاملة، تحتوي على أكثر من 3500 كتاب.

الجدير بالذكر أن الاتحادين السعودي والإيطالي وقّعا قبل أيام مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين من خلال تطوير وصناعة كرة القدم الحديثة.

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