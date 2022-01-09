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"صحي الشرافاء" بالدواسر يحقق شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت

تمكن من اجتياز معايير الاعتماد للمتطلبات الأساسية للسلامة والتقييم الشامل

حقق مركز الرعاية الصحية الأولية بالشرافاء، وهو أحد المراكز الصحية النموذجية التابعة لمستشفى وادي الدواسر العام، شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI" بعد أن نجح في اجتياز معايير الاعتماد المطلوبة للمتطلبات الأساسية للسلامة واجتياز التقييم الشامل والالتزام بتطبيق معايير الجودة، وتوفير أقصى درجات الخدمات التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وأكد مدير المستشفى العام المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة، الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان أن مركز صحي الشرافاء هو أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية المتميزة في قطاع وادي الدواسر، حيث حقق جميع الاشتراطات التي تخوّله الحصول على شهادة الاعتماد؛ باجتياز التقييم الشامل وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية مما ينعكس إيجابًا للخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأضاف "آل شملان" أن هذا الإنجاز سينعكس على سير العمل داخل المركز، من خلال تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية وفق أحدث السياسات المعتمدة في هذا الخصوص، إضافة إلى كونها حافزًا لتطوير وتجويد الخدمات المقدمة في المركز وفق أعلى المستويات بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في الصحة ورؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، رفع "آل شملان" الشكر إلى الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي، على دعمه المستمر، ولمساعديه، وللفريق الداعم بالمستشفى ومنسوبي المركز على جهودهم التي أثمرت بهذا الإنجاز المميز.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحي الشرافاء" بالدواسر يحقق شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت
سبق

حقق مركز الرعاية الصحية الأولية بالشرافاء، وهو أحد المراكز الصحية النموذجية التابعة لمستشفى وادي الدواسر العام، شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI" بعد أن نجح في اجتياز معايير الاعتماد المطلوبة للمتطلبات الأساسية للسلامة واجتياز التقييم الشامل والالتزام بتطبيق معايير الجودة، وتوفير أقصى درجات الخدمات التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وأكد مدير المستشفى العام المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة، الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان أن مركز صحي الشرافاء هو أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية المتميزة في قطاع وادي الدواسر، حيث حقق جميع الاشتراطات التي تخوّله الحصول على شهادة الاعتماد؛ باجتياز التقييم الشامل وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية مما ينعكس إيجابًا للخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأضاف "آل شملان" أن هذا الإنجاز سينعكس على سير العمل داخل المركز، من خلال تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية وفق أحدث السياسات المعتمدة في هذا الخصوص، إضافة إلى كونها حافزًا لتطوير وتجويد الخدمات المقدمة في المركز وفق أعلى المستويات بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في الصحة ورؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، رفع "آل شملان" الشكر إلى الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي، على دعمه المستمر، ولمساعديه، وللفريق الداعم بالمستشفى ومنسوبي المركز على جهودهم التي أثمرت بهذا الإنجاز المميز.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
03:50 PM

"صحي الشرافاء" بالدواسر يحقق شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت

تمكن من اجتياز معايير الاعتماد للمتطلبات الأساسية للسلامة والتقييم الشامل

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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حقق مركز الرعاية الصحية الأولية بالشرافاء، وهو أحد المراكز الصحية النموذجية التابعة لمستشفى وادي الدواسر العام، شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI" بعد أن نجح في اجتياز معايير الاعتماد المطلوبة للمتطلبات الأساسية للسلامة واجتياز التقييم الشامل والالتزام بتطبيق معايير الجودة، وتوفير أقصى درجات الخدمات التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وأكد مدير المستشفى العام المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة، الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان أن مركز صحي الشرافاء هو أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية المتميزة في قطاع وادي الدواسر، حيث حقق جميع الاشتراطات التي تخوّله الحصول على شهادة الاعتماد؛ باجتياز التقييم الشامل وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية مما ينعكس إيجابًا للخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأضاف "آل شملان" أن هذا الإنجاز سينعكس على سير العمل داخل المركز، من خلال تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية وفق أحدث السياسات المعتمدة في هذا الخصوص، إضافة إلى كونها حافزًا لتطوير وتجويد الخدمات المقدمة في المركز وفق أعلى المستويات بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في الصحة ورؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، رفع "آل شملان" الشكر إلى الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي، على دعمه المستمر، ولمساعديه، وللفريق الداعم بالمستشفى ومنسوبي المركز على جهودهم التي أثمرت بهذا الإنجاز المميز.

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