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"سمها الغامدي": قرار التأمين الصحي الإلزامي يعكس اهتمام ولاة الأمر بالأيتام ذوي الظروف الخاصة

رفعت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة ممثلة برئيس مجلس الإدارة سمها بنت سعيد الغامدي، ونائبة رئيس المجلس نورة الفايز، وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرة التنفيذية شيخة العتيبي عظيم الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر بشمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة بالتأمين الصحي الإلزامي.

وقالت سمها الغامدي: "سيعمل هذا القرار على تعزيز اندماج الأيتام في المجتمع وتعزيز قيم العدل والمساواة بين الجميع، وتحسين جودة حياة أبنائنا الأيتام واستقرارهم الصحي والنفسي، مما يعود عليهم بالشعور بالراحة والهدوء النفسي والعيش باطمئنان، ويؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على الاهتمام بالصحة العامة لأفراد المجتمع عامة وللأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة بوجه خاص وذلك لتحقيق الصحة العامة الجيدة للمستفيدين، وإعطاء الجانب الصحي أهمية كبيرة لما له من تأثير كبير عليهم. وهو أحد مخرجات رؤية 2030، وذا طابع إنساني يعكس أقصى درجات الاهتمام والرعاية لذوي الظروف الخاصة في المملكة -حفظها الله-".

وأوضحت أن مذكرة التأمين الصحي الإلزامي تتضمن العمل على وضع الإجراءات النظامية لشـمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر الحاضنة المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تقديم عروض أو حوافز لأصحاب العمل لتذليل الصعوبات أمام قبولهم لطلب شمول المحتضن بتأمين أسرته الحاضنة.

وأشارت الغامدي بأن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي قامت بها الدولة حفظها الله ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تلمس احتياجاتهم في شتى مناحي الحياة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سمها الغامدي": قرار التأمين الصحي الإلزامي يعكس اهتمام ولاة الأمر بالأيتام ذوي الظروف الخاصة
سبق

رفعت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة ممثلة برئيس مجلس الإدارة سمها بنت سعيد الغامدي، ونائبة رئيس المجلس نورة الفايز، وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرة التنفيذية شيخة العتيبي عظيم الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر بشمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة بالتأمين الصحي الإلزامي.

وقالت سمها الغامدي: "سيعمل هذا القرار على تعزيز اندماج الأيتام في المجتمع وتعزيز قيم العدل والمساواة بين الجميع، وتحسين جودة حياة أبنائنا الأيتام واستقرارهم الصحي والنفسي، مما يعود عليهم بالشعور بالراحة والهدوء النفسي والعيش باطمئنان، ويؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على الاهتمام بالصحة العامة لأفراد المجتمع عامة وللأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة بوجه خاص وذلك لتحقيق الصحة العامة الجيدة للمستفيدين، وإعطاء الجانب الصحي أهمية كبيرة لما له من تأثير كبير عليهم. وهو أحد مخرجات رؤية 2030، وذا طابع إنساني يعكس أقصى درجات الاهتمام والرعاية لذوي الظروف الخاصة في المملكة -حفظها الله-".

وأوضحت أن مذكرة التأمين الصحي الإلزامي تتضمن العمل على وضع الإجراءات النظامية لشـمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر الحاضنة المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تقديم عروض أو حوافز لأصحاب العمل لتذليل الصعوبات أمام قبولهم لطلب شمول المحتضن بتأمين أسرته الحاضنة.

وأشارت الغامدي بأن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي قامت بها الدولة حفظها الله ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تلمس احتياجاتهم في شتى مناحي الحياة.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
11:01 PM

"سمها الغامدي": قرار التأمين الصحي الإلزامي يعكس اهتمام ولاة الأمر بالأيتام ذوي الظروف الخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفعت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة ممثلة برئيس مجلس الإدارة سمها بنت سعيد الغامدي، ونائبة رئيس المجلس نورة الفايز، وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرة التنفيذية شيخة العتيبي عظيم الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر بشمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة بالتأمين الصحي الإلزامي.

وقالت سمها الغامدي: "سيعمل هذا القرار على تعزيز اندماج الأيتام في المجتمع وتعزيز قيم العدل والمساواة بين الجميع، وتحسين جودة حياة أبنائنا الأيتام واستقرارهم الصحي والنفسي، مما يعود عليهم بالشعور بالراحة والهدوء النفسي والعيش باطمئنان، ويؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على الاهتمام بالصحة العامة لأفراد المجتمع عامة وللأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة بوجه خاص وذلك لتحقيق الصحة العامة الجيدة للمستفيدين، وإعطاء الجانب الصحي أهمية كبيرة لما له من تأثير كبير عليهم. وهو أحد مخرجات رؤية 2030، وذا طابع إنساني يعكس أقصى درجات الاهتمام والرعاية لذوي الظروف الخاصة في المملكة -حفظها الله-".

وأوضحت أن مذكرة التأمين الصحي الإلزامي تتضمن العمل على وضع الإجراءات النظامية لشـمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر الحاضنة المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تقديم عروض أو حوافز لأصحاب العمل لتذليل الصعوبات أمام قبولهم لطلب شمول المحتضن بتأمين أسرته الحاضنة.

وأشارت الغامدي بأن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي قامت بها الدولة حفظها الله ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تلمس احتياجاتهم في شتى مناحي الحياة.

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