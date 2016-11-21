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"الصحة": تسجيل 36 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 48 خلال الـ24 ساعة الماضية

العبد العالي خلال مؤتمر مستجدات "كورونا": نعيش في المملكة مرحلة ذات مستويات آمنة

قال: بعض الدول تشهد ارتفاعًا في معدلات الإصابات مما أثر على أداء القطاعات الصحية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، ولهذا فالجائحة مستمرة، وهناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد ارتفاعاً في الحالات، مبيناً أن العالم يشهد في بعض الدول ارتفاعاً في معدلات الإصابات، مما أثر على أداء القطاعات الصحية، ومن المؤسف أن ما تحدثنا عنه في الأسابيع القليلة الماضية نشاهده الآن من تفشٍ للبؤر، لافتاً أن الاتساع والتفشي أصبح بمستوى قارة تعود مجدداً إلى تسجيل بؤر تفشي عالمية كبيرة وتعود دول إلى فرض الكمامات ودول أخرى وبعناوين رئيسة يفرض عليها الحجر مجدداً على غير المحصنين ودول أخرى تفرض بأن العلاج لغير المحصنين ليس بالمجان. ودول أخرى تعود لفرض حجر جزئي أو كلي على بعض مدنها.
وأضاف أن هناك العديد من الصور أمامنا لدول تفرض الحجر ولمجموعة من المرضى التي تكتظ بهم المستشفيات وارتفاع في حالات الإصابات والوفيات، وكلها تعيد بنا بالذاكرة إلى البدايات المؤلمة.

وأوضح أنه ومع هذا ونحن في المملكة نعيش مرحلة ذات مستويات آمنة، وتدنٍّ في أعداد الإصابات وانخفاض المنحنيات الوبائية، والأهم أن نحافظ على هذا المستوى بالوعي والتحصين، ويجب علينا المحافظة عليها من خلال إكمال التحصينات، ولا نريد أن تزداد الحالات الحرجة التي الآن وصلت إلى حدود 50 حالة .
وأبان أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز 47 مليون جرعة، واستكمل التحصين 22 مليون و100 ألف شخص.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (549479) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2065) حالة نشطة، كما بلغت الحالات الحرجة (49) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (538590) حالة بإضافة (48) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8824) حالة، بإضافة(1) حالة وفاة واحدة "رحمهم الله جميعاً"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العبد العالي خلال مؤتمر مستجدات "كورونا": نعيش في المملكة مرحلة ذات مستويات آمنة
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، ولهذا فالجائحة مستمرة، وهناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد ارتفاعاً في الحالات، مبيناً أن العالم يشهد في بعض الدول ارتفاعاً في معدلات الإصابات، مما أثر على أداء القطاعات الصحية، ومن المؤسف أن ما تحدثنا عنه في الأسابيع القليلة الماضية نشاهده الآن من تفشٍ للبؤر، لافتاً أن الاتساع والتفشي أصبح بمستوى قارة تعود مجدداً إلى تسجيل بؤر تفشي عالمية كبيرة وتعود دول إلى فرض الكمامات ودول أخرى وبعناوين رئيسة يفرض عليها الحجر مجدداً على غير المحصنين ودول أخرى تفرض بأن العلاج لغير المحصنين ليس بالمجان. ودول أخرى تعود لفرض حجر جزئي أو كلي على بعض مدنها.
وأضاف أن هناك العديد من الصور أمامنا لدول تفرض الحجر ولمجموعة من المرضى التي تكتظ بهم المستشفيات وارتفاع في حالات الإصابات والوفيات، وكلها تعيد بنا بالذاكرة إلى البدايات المؤلمة.

وأوضح أنه ومع هذا ونحن في المملكة نعيش مرحلة ذات مستويات آمنة، وتدنٍّ في أعداد الإصابات وانخفاض المنحنيات الوبائية، والأهم أن نحافظ على هذا المستوى بالوعي والتحصين، ويجب علينا المحافظة عليها من خلال إكمال التحصينات، ولا نريد أن تزداد الحالات الحرجة التي الآن وصلت إلى حدود 50 حالة .
وأبان أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز 47 مليون جرعة، واستكمل التحصين 22 مليون و100 ألف شخص.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (549479) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2065) حالة نشطة، كما بلغت الحالات الحرجة (49) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (538590) حالة بإضافة (48) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8824) حالة، بإضافة(1) حالة وفاة واحدة "رحمهم الله جميعاً"

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
04:08 PM
اخر تعديل
21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
05:24 PM

العبد العالي خلال مؤتمر مستجدات "كورونا": نعيش في المملكة مرحلة ذات مستويات آمنة

قال: بعض الدول تشهد ارتفاعًا في معدلات الإصابات مما أثر على أداء القطاعات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، ولهذا فالجائحة مستمرة، وهناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد ارتفاعاً في الحالات، مبيناً أن العالم يشهد في بعض الدول ارتفاعاً في معدلات الإصابات، مما أثر على أداء القطاعات الصحية، ومن المؤسف أن ما تحدثنا عنه في الأسابيع القليلة الماضية نشاهده الآن من تفشٍ للبؤر، لافتاً أن الاتساع والتفشي أصبح بمستوى قارة تعود مجدداً إلى تسجيل بؤر تفشي عالمية كبيرة وتعود دول إلى فرض الكمامات ودول أخرى وبعناوين رئيسة يفرض عليها الحجر مجدداً على غير المحصنين ودول أخرى تفرض بأن العلاج لغير المحصنين ليس بالمجان. ودول أخرى تعود لفرض حجر جزئي أو كلي على بعض مدنها.
وأضاف أن هناك العديد من الصور أمامنا لدول تفرض الحجر ولمجموعة من المرضى التي تكتظ بهم المستشفيات وارتفاع في حالات الإصابات والوفيات، وكلها تعيد بنا بالذاكرة إلى البدايات المؤلمة.

وأوضح أنه ومع هذا ونحن في المملكة نعيش مرحلة ذات مستويات آمنة، وتدنٍّ في أعداد الإصابات وانخفاض المنحنيات الوبائية، والأهم أن نحافظ على هذا المستوى بالوعي والتحصين، ويجب علينا المحافظة عليها من خلال إكمال التحصينات، ولا نريد أن تزداد الحالات الحرجة التي الآن وصلت إلى حدود 50 حالة .
وأبان أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز 47 مليون جرعة، واستكمل التحصين 22 مليون و100 ألف شخص.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (549479) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2065) حالة نشطة، كما بلغت الحالات الحرجة (49) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (538590) حالة بإضافة (48) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8824) حالة، بإضافة(1) حالة وفاة واحدة "رحمهم الله جميعاً"

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