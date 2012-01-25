"بايدن" يوقِّع أمرًا لحظر دخول غير الأمريكيين القادمين من 30 دولة

لمنع انتشار سلالات جديدة لكورونا اكتُشفت مؤخرًا بجنوب إفريقيا

نقلت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقِّع اليوم الاثنين أمرًا، يحظر دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين القادمين من 30 دولة إلى بلاده؛ وذلك لكبح انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وتفصيلاً، ذكرت مصادر مطلعة لـ"رويترز" أن بايدن سيفرض حظرًا على دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين إلى الولايات المتحدة الذين زاروا مؤخرًا جنوب إفريقيا والبرازيل وبريطانيا وإيرلندا، و26 دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة.

وسبق أن أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم 18 يناير أمرًا برفع هذه القيود عن البرازيل ودول أوروبا بدءًا من 26 يناير، لكن بايدن سيلغي هذا القرار، وفق "روسيا اليوم".

ويستهدف قرار بايدن منع انتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا، تم اكتشافها مؤخرًا في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، وتعد أكثر انتقالاً.

ويخشى الكثيرون من أن اللقاحات المستخدمة حاليًا قد لا تكون فعّالة ضد هذه الأنواع لفيروس كورونا، خاصة السلالة الجنوب إفريقية.