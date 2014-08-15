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300 إعلامي من مختلف الدول يدونون في جدارية "شكر الملك سلمان"

سطروا عبارات مؤثرة تعبيرًا عن تقدير الجهود المبذولة لخدمة الحجاج

قدّم 300 إعلامي من ضيوف وزارة الإعلام في حج هذا العام 1440هـ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من خلال تدوين مشاعرهم وانطباعاتهم لما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتم توقيع جدارية شكر خادم الحرمين الشريفين خلال حفل وزارة الإعلام الختامي لموسم حج هذا العام الذي أقيم أمس في فندق الرتزكارلتون بجدة.

وحملت الجدارية عبارات مؤثرة ومشاعر صادقة من ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية.

واستخدم بعضهم لغاتهم الأم في التعبير عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على كل ما شاهدوه ولمسوه من تسهيلات وخدمات قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام بإشراف ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

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300 إعلامي من مختلف الدول يدونون في جدارية "شكر الملك سلمان"
سبق

قدّم 300 إعلامي من ضيوف وزارة الإعلام في حج هذا العام 1440هـ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من خلال تدوين مشاعرهم وانطباعاتهم لما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتم توقيع جدارية شكر خادم الحرمين الشريفين خلال حفل وزارة الإعلام الختامي لموسم حج هذا العام الذي أقيم أمس في فندق الرتزكارلتون بجدة.

وحملت الجدارية عبارات مؤثرة ومشاعر صادقة من ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية.

واستخدم بعضهم لغاتهم الأم في التعبير عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على كل ما شاهدوه ولمسوه من تسهيلات وخدمات قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام بإشراف ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
04:10 PM

300 إعلامي من مختلف الدول يدونون في جدارية "شكر الملك سلمان"

سطروا عبارات مؤثرة تعبيرًا عن تقدير الجهود المبذولة لخدمة الحجاج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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قدّم 300 إعلامي من ضيوف وزارة الإعلام في حج هذا العام 1440هـ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من خلال تدوين مشاعرهم وانطباعاتهم لما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتم توقيع جدارية شكر خادم الحرمين الشريفين خلال حفل وزارة الإعلام الختامي لموسم حج هذا العام الذي أقيم أمس في فندق الرتزكارلتون بجدة.

وحملت الجدارية عبارات مؤثرة ومشاعر صادقة من ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية.

واستخدم بعضهم لغاتهم الأم في التعبير عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على كل ما شاهدوه ولمسوه من تسهيلات وخدمات قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام بإشراف ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

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