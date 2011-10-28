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أمانة مكة توضح 7 اشتراطات لإيصال الكهرباء إلى المساكن دون صكوك

قالت: سيتم استقبال الطلبات بالبلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة قريباً

وضعت أمانة العاصمة المقدّسة، ضوابط واشتراطات لإيصال الكهرباء إلى المنازل دون صكوك بمكة المكرّمة.

وجاءت الضوابط والشروط على ألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية مسجل صكها باسمه؛ وألا يوجد عداد كهرباء سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم طلبه أو خلال الـ ١٢ شهراً السابقة لتاريخ تقديم طلب إيصال خدمة التيار الكهربائي.

وشملت الشروط أيضاً التقيد بالأحكام والاجراءات الواردة في دليل إيصال الخدمات للمساكن التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية، ويمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات؛ إيصال الخدمة إليها في مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال الخدمة لتقديم مستندات تجيزها الدولة.

وتابعت الأمانة الشروط، بأنه إذا انقضت المهلة المحددة لتقديم مستندات الملكية دون تقديمها ينظر في مسألة فصل الخدمة عن المسكن من قِبل لجنة تشكّل لهذا الغرض ممثلين من وزارة الداخلية (إمارة المنطقة) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان تحت إشراف إمارة المنطقة التي يقع بها السكن.

كما يراعي في تطبيق الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في البنود السابقة ما يقضي به الأمر الملكي رقم (أ/٢١٨) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٥، وتطبق الضوابط والاشتراطات الواردة في البنود السابقة على المساكن القائمة وقت اعتمادها حتى تاريخ صدور الأمر السامي الكريم رقم ٦٧١٦٣ بتاريخ ١٤٤١/١٢/٦.

ولفتت الأمانة إلى أنه سيتم البدء باستقبال طلبات إيصال الكهرباء إلى المنازل دون صكوك بالبلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة قريباً.

أمانة العاصمة المقدسة

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أمانة مكة توضح 7 اشتراطات لإيصال الكهرباء إلى المساكن دون صكوك
سبق

وضعت أمانة العاصمة المقدّسة، ضوابط واشتراطات لإيصال الكهرباء إلى المنازل دون صكوك بمكة المكرّمة.

وجاءت الضوابط والشروط على ألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية مسجل صكها باسمه؛ وألا يوجد عداد كهرباء سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم طلبه أو خلال الـ ١٢ شهراً السابقة لتاريخ تقديم طلب إيصال خدمة التيار الكهربائي.

وشملت الشروط أيضاً التقيد بالأحكام والاجراءات الواردة في دليل إيصال الخدمات للمساكن التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية، ويمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات؛ إيصال الخدمة إليها في مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال الخدمة لتقديم مستندات تجيزها الدولة.

وتابعت الأمانة الشروط، بأنه إذا انقضت المهلة المحددة لتقديم مستندات الملكية دون تقديمها ينظر في مسألة فصل الخدمة عن المسكن من قِبل لجنة تشكّل لهذا الغرض ممثلين من وزارة الداخلية (إمارة المنطقة) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان تحت إشراف إمارة المنطقة التي يقع بها السكن.

كما يراعي في تطبيق الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في البنود السابقة ما يقضي به الأمر الملكي رقم (أ/٢١٨) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٥، وتطبق الضوابط والاشتراطات الواردة في البنود السابقة على المساكن القائمة وقت اعتمادها حتى تاريخ صدور الأمر السامي الكريم رقم ٦٧١٦٣ بتاريخ ١٤٤١/١٢/٦.

ولفتت الأمانة إلى أنه سيتم البدء باستقبال طلبات إيصال الكهرباء إلى المنازل دون صكوك بالبلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة قريباً.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
09:16 AM

أمانة مكة توضح 7 اشتراطات لإيصال الكهرباء إلى المساكن دون صكوك

قالت: سيتم استقبال الطلبات بالبلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة قريباً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وضعت أمانة العاصمة المقدّسة، ضوابط واشتراطات لإيصال الكهرباء إلى المنازل دون صكوك بمكة المكرّمة.

وجاءت الضوابط والشروط على ألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية مسجل صكها باسمه؛ وألا يوجد عداد كهرباء سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم طلبه أو خلال الـ ١٢ شهراً السابقة لتاريخ تقديم طلب إيصال خدمة التيار الكهربائي.

وشملت الشروط أيضاً التقيد بالأحكام والاجراءات الواردة في دليل إيصال الخدمات للمساكن التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية، ويمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات؛ إيصال الخدمة إليها في مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال الخدمة لتقديم مستندات تجيزها الدولة.

وتابعت الأمانة الشروط، بأنه إذا انقضت المهلة المحددة لتقديم مستندات الملكية دون تقديمها ينظر في مسألة فصل الخدمة عن المسكن من قِبل لجنة تشكّل لهذا الغرض ممثلين من وزارة الداخلية (إمارة المنطقة) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان تحت إشراف إمارة المنطقة التي يقع بها السكن.

كما يراعي في تطبيق الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في البنود السابقة ما يقضي به الأمر الملكي رقم (أ/٢١٨) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٥، وتطبق الضوابط والاشتراطات الواردة في البنود السابقة على المساكن القائمة وقت اعتمادها حتى تاريخ صدور الأمر السامي الكريم رقم ٦٧١٦٣ بتاريخ ١٤٤١/١٢/٦.

ولفتت الأمانة إلى أنه سيتم البدء باستقبال طلبات إيصال الكهرباء إلى المنازل دون صكوك بالبلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة قريباً.

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