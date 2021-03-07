النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على نجران وعسير والباحة ومكة والمدينة

تشمل: الرياض والشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على نجران وعسير والباحة ومكة والمدينة
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
08:21 AM

"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على نجران وعسير والباحة ومكة والمدينة

تشمل: الرياض والشرقية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
589

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,752
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,614
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,088

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة