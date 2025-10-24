"الأحوال" المتنقلة تقدم خدماتها بـ44 موقعاً خلال أسبوع في 10 مناطق

نفّذت 37 زيارة ضمن مبادرة "نأتي إليك" و7 لمبادرة "موجودين"

قدّمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خلال الأسبوع خدماتها للرجال والنساء في 44 موقعاً في مختلف مناطق المملكة.

وشملت الخدمات المتنقلة زيارة 10 مناطق، تضمّنت زيارة 3 مواقع في منطقة الرياض، و6 مواقع في منطقة مكة المكرمة، و14 موقعاً في منطقة المدينة المنورة، و3 مواقع في المنطقة الشرقية، و10 مواقع في منطقة القصيم، و4 مواقع في منطقة حائل، وموقع واحد في مناطق تبوك وعسير والباحة وجازان.

ونفذت الخدمات المتنقلة 37 زيارة ضمن مبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، فيما نفذت 7 زيارات ضمن مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يُذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.