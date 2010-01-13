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بريطانيا تسجل 109133 إصابة جديدة بكورونا و335 وفاة

إجمالي الإصابات 14967817 والوفيات 151342 شخصًا

سجّلت بريطانيا 109133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و335 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14967817، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151342.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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بريطانيا تسجل 109133 إصابة جديدة بكورونا و335 وفاة
سبق

سجّلت بريطانيا 109133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و335 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14967817، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151342.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
10:24 PM

بريطانيا تسجل 109133 إصابة جديدة بكورونا و335 وفاة

إجمالي الإصابات 14967817 والوفيات 151342 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجّلت بريطانيا 109133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و335 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14967817، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151342.

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