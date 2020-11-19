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شاهد من الطائف.. جولة رسمية على مستشفى "القريع بني مالك" وتوجيه

نفّذها مستشار "صحة الطائف" وناقش مع مسؤوليه المشاريع القائمة والمعتمدة

وقف مستشار مدير الشؤون الصحية بالطائف محمد صالح الغامدي، على سير العمل بمستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان.

وعقد "الغامدي"، خلال الزيارة، اجتماعًا مع مدير المستشفى محمد الزهراني والقيادات الإدارية والفنية، وناقش عددًا من مشاريع البنية التحتية والتطويرية القائمة والمعتمدة.

كما اطلع ميدانيًّا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة وسير العمل بالمستشفى، واستمع لشرح مفصل عنها.

وفي ختام الزيارة، وجّه "الغامدي" الجميع بمضاعفة الجهود والرقي بكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن.

الطائف مدير الشؤون الصحية محمد صالح الغامدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الطائف.. جولة رسمية على مستشفى "القريع بني مالك" وتوجيه
سبق

وقف مستشار مدير الشؤون الصحية بالطائف محمد صالح الغامدي، على سير العمل بمستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان.

وعقد "الغامدي"، خلال الزيارة، اجتماعًا مع مدير المستشفى محمد الزهراني والقيادات الإدارية والفنية، وناقش عددًا من مشاريع البنية التحتية والتطويرية القائمة والمعتمدة.

كما اطلع ميدانيًّا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة وسير العمل بالمستشفى، واستمع لشرح مفصل عنها.

وفي ختام الزيارة، وجّه "الغامدي" الجميع بمضاعفة الجهود والرقي بكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
09:09 AM

شاهد من الطائف.. جولة رسمية على مستشفى "القريع بني مالك" وتوجيه

نفّذها مستشار "صحة الطائف" وناقش مع مسؤوليه المشاريع القائمة والمعتمدة

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فهد العتيبي - الطائف
0
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وقف مستشار مدير الشؤون الصحية بالطائف محمد صالح الغامدي، على سير العمل بمستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان.

وعقد "الغامدي"، خلال الزيارة، اجتماعًا مع مدير المستشفى محمد الزهراني والقيادات الإدارية والفنية، وناقش عددًا من مشاريع البنية التحتية والتطويرية القائمة والمعتمدة.

كما اطلع ميدانيًّا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة وسير العمل بالمستشفى، واستمع لشرح مفصل عنها.

وفي ختام الزيارة، وجّه "الغامدي" الجميع بمضاعفة الجهود والرقي بكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن.

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