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مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: المثلية الجنسية مرفوضة في الإسلام وسلوك مجرم ومحرم شرعًا

قال: ذكر لنا القرآن الكريم من قصص السالفين ما يؤكد ذلك

شدد المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الدكتور أسامة الحديدي، على أهمية دور الفن في طرح ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع، دون كشف ستر بعض الأمور مثل المثلية الجنسية؛ تجنبًا لأن يكون هذا التناول بمثابة دعاية لهذا الفعل المحرم من الناحية الشرعية، مضيفًا: "الفطرة الإنسانية والإسلامية تأبى هذا الأمر".

"الحديدي" قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "المثلية الجنسية مرفوضة في الإسلام، وسلوك مجرم ومحرم شرعًا، وقد ذكر لنا القرآن الكريم من قصص السالفين ما يؤكد ذلك".

وأضاف المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: "لا بد من النظر إلى طبيعة المثلية وهل هي سلوك أم مرض، متابعًا: لو هذا الأمر مرض ناتج عن خلل هرموني نقوم بمعالجته طبيًا، ولكن نرفض تمامًا أن تكون المثلية الجنسية سلوكًا، ومن واجبنا دينيًا مواجهته والتصدي له".

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مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: المثلية الجنسية مرفوضة في الإسلام وسلوك مجرم ومحرم شرعًا
سبق

شدد المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الدكتور أسامة الحديدي، على أهمية دور الفن في طرح ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع، دون كشف ستر بعض الأمور مثل المثلية الجنسية؛ تجنبًا لأن يكون هذا التناول بمثابة دعاية لهذا الفعل المحرم من الناحية الشرعية، مضيفًا: "الفطرة الإنسانية والإسلامية تأبى هذا الأمر".

"الحديدي" قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "المثلية الجنسية مرفوضة في الإسلام، وسلوك مجرم ومحرم شرعًا، وقد ذكر لنا القرآن الكريم من قصص السالفين ما يؤكد ذلك".

وأضاف المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: "لا بد من النظر إلى طبيعة المثلية وهل هي سلوك أم مرض، متابعًا: لو هذا الأمر مرض ناتج عن خلل هرموني نقوم بمعالجته طبيًا، ولكن نرفض تمامًا أن تكون المثلية الجنسية سلوكًا، ومن واجبنا دينيًا مواجهته والتصدي له".

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:22 AM

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: المثلية الجنسية مرفوضة في الإسلام وسلوك مجرم ومحرم شرعًا

قال: ذكر لنا القرآن الكريم من قصص السالفين ما يؤكد ذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الدكتور أسامة الحديدي، على أهمية دور الفن في طرح ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع، دون كشف ستر بعض الأمور مثل المثلية الجنسية؛ تجنبًا لأن يكون هذا التناول بمثابة دعاية لهذا الفعل المحرم من الناحية الشرعية، مضيفًا: "الفطرة الإنسانية والإسلامية تأبى هذا الأمر".

"الحديدي" قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "المثلية الجنسية مرفوضة في الإسلام، وسلوك مجرم ومحرم شرعًا، وقد ذكر لنا القرآن الكريم من قصص السالفين ما يؤكد ذلك".

وأضاف المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: "لا بد من النظر إلى طبيعة المثلية وهل هي سلوك أم مرض، متابعًا: لو هذا الأمر مرض ناتج عن خلل هرموني نقوم بمعالجته طبيًا، ولكن نرفض تمامًا أن تكون المثلية الجنسية سلوكًا، ومن واجبنا دينيًا مواجهته والتصدي له".

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