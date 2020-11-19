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"القحطاني": ننعم ولله الحمد بحكومة رشيدة رسمت للبلاد منهجًا وسطًا

خلال تهنئته لخادم الحرمين الشريفين في ذكرى البيعة

رفع المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الوفي، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أيده الله- لتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال إن هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا بما تحمله من ذكرى للإنجازات الكبيرة التي تحققت في فترة وجيزة، وتعد رسالة وطنية معبرة تجسد كل معاني الولاء والانتماء والتلاحم التي يحملها كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، منوهاً بأن الاحتفاء به يحمل معاني ومدلولات عميقة تؤكد التفاف هذا الشعب العظيم حول قيادته الرشيدة ورؤاها السديدة.

وأضاف أن هذا اليوم مناسبة عظيمة نتذكر فيها المبادئ والقيم السامية التي بُنيت عليها مملكتنا الحبيبة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله -.

وأشار إلى أن هذا اليوم المجيد فرصة للاحتفاء بالإنجازات التي تحققت على الأصعدة كافة، ولا تزال تتحقق على يد قائد المسيرة وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وقال "القحطاني": تمرّ علينا هذه الأيام ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم في مملكتنا الحبيبة، ونحن ننعم ولله الحمد بالأمن والأمان، بما منّ الله علينا به من حكومة رشيدة، رسمت للبلاد منهجا وسطًا معتدلًا أدى إلى استقرار وتنمية شاملة في جميع المجالات، وجعل من المملكة مركز قوة سياسية وجذب اقتصادي واستثماري، محققًا بذلك إشادة عالمية بما وصلت إليه المملكة في عهده من تقدم ورقي أصبح مضرب المثل ومحل إعجاب الجميع.

وأضاف أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين سعت إلى الاهتمام بالمواطن باعتباره أساس التنمية ومحور انطلاقها؛ لذا نرى المواطن يبادلها الحب والولاء، لما وفرته له من رغد العيش وتكامل في الخِدْمات واهتمام بمستقبل البلاد من خلال رسم خطط تنموية لمس الجميع نتائجها.

وشهدت المملكة منجزات تنموية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من الخِدْمات التي تمس حياة المواطن ومستقبله يمكن رصدها بلغة الأرقام والإحصاءات بصورة واضحة وجلية يشاهدها الجميع.

وقال في ختام تصريحه: إن مشاعر الفرح والفخر والاعتزاز تغمر المواطنين بانتمائهم لهذا الوطن المعطاء، سائلًا المولى أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- وأن يجنب بلادنا كل مكروه إنه سميع مجيب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"القحطاني": ننعم ولله الحمد بحكومة رشيدة رسمت للبلاد منهجًا وسطًا
سبق

رفع المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الوفي، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أيده الله- لتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال إن هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا بما تحمله من ذكرى للإنجازات الكبيرة التي تحققت في فترة وجيزة، وتعد رسالة وطنية معبرة تجسد كل معاني الولاء والانتماء والتلاحم التي يحملها كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، منوهاً بأن الاحتفاء به يحمل معاني ومدلولات عميقة تؤكد التفاف هذا الشعب العظيم حول قيادته الرشيدة ورؤاها السديدة.

وأضاف أن هذا اليوم مناسبة عظيمة نتذكر فيها المبادئ والقيم السامية التي بُنيت عليها مملكتنا الحبيبة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله -.

وأشار إلى أن هذا اليوم المجيد فرصة للاحتفاء بالإنجازات التي تحققت على الأصعدة كافة، ولا تزال تتحقق على يد قائد المسيرة وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وقال "القحطاني": تمرّ علينا هذه الأيام ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم في مملكتنا الحبيبة، ونحن ننعم ولله الحمد بالأمن والأمان، بما منّ الله علينا به من حكومة رشيدة، رسمت للبلاد منهجا وسطًا معتدلًا أدى إلى استقرار وتنمية شاملة في جميع المجالات، وجعل من المملكة مركز قوة سياسية وجذب اقتصادي واستثماري، محققًا بذلك إشادة عالمية بما وصلت إليه المملكة في عهده من تقدم ورقي أصبح مضرب المثل ومحل إعجاب الجميع.

وأضاف أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين سعت إلى الاهتمام بالمواطن باعتباره أساس التنمية ومحور انطلاقها؛ لذا نرى المواطن يبادلها الحب والولاء، لما وفرته له من رغد العيش وتكامل في الخِدْمات واهتمام بمستقبل البلاد من خلال رسم خطط تنموية لمس الجميع نتائجها.

وشهدت المملكة منجزات تنموية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من الخِدْمات التي تمس حياة المواطن ومستقبله يمكن رصدها بلغة الأرقام والإحصاءات بصورة واضحة وجلية يشاهدها الجميع.

وقال في ختام تصريحه: إن مشاعر الفرح والفخر والاعتزاز تغمر المواطنين بانتمائهم لهذا الوطن المعطاء، سائلًا المولى أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- وأن يجنب بلادنا كل مكروه إنه سميع مجيب.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
08:13 PM

"القحطاني": ننعم ولله الحمد بحكومة رشيدة رسمت للبلاد منهجًا وسطًا

خلال تهنئته لخادم الحرمين الشريفين في ذكرى البيعة

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علي حفول - نجران
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رفع المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الوفي، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أيده الله- لتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال إن هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا بما تحمله من ذكرى للإنجازات الكبيرة التي تحققت في فترة وجيزة، وتعد رسالة وطنية معبرة تجسد كل معاني الولاء والانتماء والتلاحم التي يحملها كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، منوهاً بأن الاحتفاء به يحمل معاني ومدلولات عميقة تؤكد التفاف هذا الشعب العظيم حول قيادته الرشيدة ورؤاها السديدة.

وأضاف أن هذا اليوم مناسبة عظيمة نتذكر فيها المبادئ والقيم السامية التي بُنيت عليها مملكتنا الحبيبة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله -.

وأشار إلى أن هذا اليوم المجيد فرصة للاحتفاء بالإنجازات التي تحققت على الأصعدة كافة، ولا تزال تتحقق على يد قائد المسيرة وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وقال "القحطاني": تمرّ علينا هذه الأيام ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم في مملكتنا الحبيبة، ونحن ننعم ولله الحمد بالأمن والأمان، بما منّ الله علينا به من حكومة رشيدة، رسمت للبلاد منهجا وسطًا معتدلًا أدى إلى استقرار وتنمية شاملة في جميع المجالات، وجعل من المملكة مركز قوة سياسية وجذب اقتصادي واستثماري، محققًا بذلك إشادة عالمية بما وصلت إليه المملكة في عهده من تقدم ورقي أصبح مضرب المثل ومحل إعجاب الجميع.

وأضاف أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين سعت إلى الاهتمام بالمواطن باعتباره أساس التنمية ومحور انطلاقها؛ لذا نرى المواطن يبادلها الحب والولاء، لما وفرته له من رغد العيش وتكامل في الخِدْمات واهتمام بمستقبل البلاد من خلال رسم خطط تنموية لمس الجميع نتائجها.

وشهدت المملكة منجزات تنموية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من الخِدْمات التي تمس حياة المواطن ومستقبله يمكن رصدها بلغة الأرقام والإحصاءات بصورة واضحة وجلية يشاهدها الجميع.

وقال في ختام تصريحه: إن مشاعر الفرح والفخر والاعتزاز تغمر المواطنين بانتمائهم لهذا الوطن المعطاء، سائلًا المولى أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- وأن يجنب بلادنا كل مكروه إنه سميع مجيب.

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