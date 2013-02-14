وكان "التحالف" قد طلب من المدنيين الموجودين بالمقار ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلاءها فوراً، مؤكداً إجراء اتصال بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي وطلبه إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء.

وأضاف، أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

وقال التحالف إن ميليشيا الحوثي تستخدم مقار ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية، مشيراً إلى أنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير.

أكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه دمّر منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم في المسيّرات.

"التحالف" يدمّر منظومة حوثية لتشغيل محطات اتصالات للتحكم في المسيّرات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-14 أكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه دمّر منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم في المسيّرات. وقال التحالف إن ميليشيا الحوثي تستخدم مقار ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية، مشيراً إلى أنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير. وتابع: "الحوثيون يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية". وأضاف، أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني. وكان "التحالف" قد طلب من المدنيين الموجودين بالمقار ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلاءها فوراً، مؤكداً إجراء اتصال بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي وطلبه إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 11:13 AM

"التحالف" يدمّر منظومة حوثية لتشغيل محطات اتصالات للتحكم في المسيّرات قال: الميليشيات يستخدمون وزارة الاتصالات في صنعاء لدعم العمليات العدائية





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أكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه دمّر منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم في المسيّرات.

وقال التحالف إن ميليشيا الحوثي تستخدم مقار ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية، مشيراً إلى أنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير.

وتابع: "الحوثيون يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية".

وأضاف، أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

وكان "التحالف" قد طلب من المدنيين الموجودين بالمقار ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلاءها فوراً، مؤكداً إجراء اتصال بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي وطلبه إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء.