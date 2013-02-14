النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 2227 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3469 خلال الـ24 ساعة الماضية

"التحالف" يدمّر منظومة حوثية لتشغيل محطات اتصالات للتحكم في المسيّرات

قال: الميليشيات يستخدمون وزارة الاتصالات في صنعاء لدعم العمليات العدائية

أكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه دمّر منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم في المسيّرات.

وقال التحالف إن ميليشيا الحوثي تستخدم مقار ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية، مشيراً إلى أنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير.

وتابع: "الحوثيون يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية".

وأضاف، أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

وكان "التحالف" قد طلب من المدنيين الموجودين بالمقار ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلاءها فوراً، مؤكداً إجراء اتصال بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي وطلبه إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء.

تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التحالف" يدمّر منظومة حوثية لتشغيل محطات اتصالات للتحكم في المسيّرات
سبق

أكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه دمّر منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم في المسيّرات.

وقال التحالف إن ميليشيا الحوثي تستخدم مقار ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية، مشيراً إلى أنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير.

وتابع: "الحوثيون يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية".

وأضاف، أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

وكان "التحالف" قد طلب من المدنيين الموجودين بالمقار ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلاءها فوراً، مؤكداً إجراء اتصال بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي وطلبه إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
11:13 AM

"التحالف" يدمّر منظومة حوثية لتشغيل محطات اتصالات للتحكم في المسيّرات

قال: الميليشيات يستخدمون وزارة الاتصالات في صنعاء لدعم العمليات العدائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,504

أكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه دمّر منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم في المسيّرات.

وقال التحالف إن ميليشيا الحوثي تستخدم مقار ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية، مشيراً إلى أنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير.

وتابع: "الحوثيون يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية".

وأضاف، أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

وكان "التحالف" قد طلب من المدنيين الموجودين بالمقار ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلاءها فوراً، مؤكداً إجراء اتصال بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي وطلبه إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,900
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,456
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,125
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,110

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة