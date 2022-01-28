‏‫الدفاع المدني يحذّر من التقلبات الجوية على مناطق المملكة

دعا إلى عدم المخاطرة بعبور الأودية أو التنزه في المناطق الخطرة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على أغلب مناطق المملكة هذه الأيام.

وبيّنت أنها تتوقع -وفقاً لما ورد لها بمشيئة الله تعالى- أن تتأثر المناطق التالية: (الرياض، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، جازان، الجوف).

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالإخوة المواطنين والمقيمن، بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزة في المناطق الخطرة، ودعتهم إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم؛ متمنياً السلامة للجميع.