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اقتربنا من الـ 20 مليوناً.. إصابات كورونا حول العالم تتواصل وهنا أحدث أرقام "الجائحة"

"الولايات المتحدة" تتصدّر دول العالم من حيث عدد الحالات تليها البرازيل والهند وروسيا

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 20 مليوناً صباح اليوم.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 19 مليوناً و862 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 12.1 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 731 ألفاً بحسب "الألمانية".

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة وباكستان.

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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اقتربنا من الـ 20 مليوناً.. إصابات كورونا حول العالم تتواصل وهنا أحدث أرقام "الجائحة"
سبق

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 20 مليوناً صباح اليوم.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 19 مليوناً و862 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 12.1 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 731 ألفاً بحسب "الألمانية".

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة وباكستان.

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
10:13 AM

اقتربنا من الـ 20 مليوناً.. إصابات كورونا حول العالم تتواصل وهنا أحدث أرقام "الجائحة"

"الولايات المتحدة" تتصدّر دول العالم من حيث عدد الحالات تليها البرازيل والهند وروسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 20 مليوناً صباح اليوم.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 19 مليوناً و862 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 12.1 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 731 ألفاً بحسب "الألمانية".

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة وباكستان.

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,794
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,220
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,058
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