استوقفت وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أبيات جميلة في مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، مؤكدًا أن الأبيات تُجسِّد الواقع الذي نعيشه من القوة والتقدم والرقي وحسن الإدارة من سمو ولي العهد، الذي يعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين. جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "قرأتُ قصيدة جميلة في موحِّد الجزيرة الإمام العبقري الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- للشاعر محمد العثيمين". وعلَّق "آل الشيخ" على الأبيات بقوله: "وما أشبه الليلة بالبارحة. وأنا أُعيد منها بيتًا يجسِّد الواقع في ولي العهد، وهو ابن إمام وحفيد إمام، فقلت: ولي عهدنا الهمام (غيث وليث وإعطاء وحرمان، خبيئة الله في ذا الوقت أظهرها)".

خلال قراءته قصيدة في "المؤسس".. وزير الشؤون الإسلامية: ما أشبه اليوم بالبارحة عبدالله العنزي سبق 2021-07-04 استوقفت وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أبيات جميلة في مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، مؤكدًا أن الأبيات تُجسِّد الواقع الذي نعيشه من القوة والتقدم والرقي وحسن الإدارة من سمو ولي العهد، الذي يعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين.



جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "قرأتُ قصيدة جميلة في موحِّد الجزيرة الإمام العبقري الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- للشاعر محمد العثيمين".



وعلَّق "آل الشيخ" على الأبيات بقوله: "وما أشبه الليلة بالبارحة. وأنا أُعيد منها بيتًا يجسِّد الواقع في ولي العهد، وهو ابن إمام وحفيد إمام، فقلت: ولي عهدنا الهمام (غيث وليث وإعطاء وحرمان، خبيئة الله في ذا الوقت أظهرها)".

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 01:27 AM

خلال قراءته قصيدة في "المؤسس".. وزير الشؤون الإسلامية: ما أشبه اليوم بالبارحة آل الشيخ علّق بـ"غيث وليث وإعطاء وحرمان تجسدت في حفيد إمام وابن إمام"





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استوقفت وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أبيات جميلة في مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، مؤكدًا أن الأبيات تُجسِّد الواقع الذي نعيشه من القوة والتقدم والرقي وحسن الإدارة من سمو ولي العهد، الذي يعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين.



جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "قرأتُ قصيدة جميلة في موحِّد الجزيرة الإمام العبقري الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- للشاعر محمد العثيمين".



وعلَّق "آل الشيخ" على الأبيات بقوله: "وما أشبه الليلة بالبارحة. وأنا أُعيد منها بيتًا يجسِّد الواقع في ولي العهد، وهو ابن إمام وحفيد إمام، فقلت: ولي عهدنا الهمام (غيث وليث وإعطاء وحرمان، خبيئة الله في ذا الوقت أظهرها)".