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"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة الشرقية تنفذ 881 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت تجارية في 24 ساعة

تَلَقّت 30 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 881 جولة رقابية، وسبع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ مما أسفر عن إغلاق تسع منشآت تجارية مخالفة، ورصد 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وذكرت الأمانة أنها تَلَقّت 30 بلاغًا، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس المرتبطة بفيروس كورونا.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

ودعت الأمانة جميع أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية؛ وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات "940"؛ للحد من انتشار هذا الوباء.

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أمانة الشرقية تنفذ 881 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت تجارية في 24 ساعة
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 881 جولة رقابية، وسبع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ مما أسفر عن إغلاق تسع منشآت تجارية مخالفة، ورصد 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وذكرت الأمانة أنها تَلَقّت 30 بلاغًا، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس المرتبطة بفيروس كورونا.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

ودعت الأمانة جميع أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية؛ وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات "940"؛ للحد من انتشار هذا الوباء.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
02:36 PM

أمانة الشرقية تنفذ 881 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت تجارية في 24 ساعة

تَلَقّت 30 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 881 جولة رقابية، وسبع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ مما أسفر عن إغلاق تسع منشآت تجارية مخالفة، ورصد 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وذكرت الأمانة أنها تَلَقّت 30 بلاغًا، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس المرتبطة بفيروس كورونا.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

ودعت الأمانة جميع أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية؛ وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات "940"؛ للحد من انتشار هذا الوباء.

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