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برئاسة الفيصل.. عمومية الأولمبية غدًا الخميس

يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اجتماع الجمعية العمومية الـ25 للجنة الأولمبية الذي يعقد عند الثانية من ظهر غد الخميس في صالة وزارة الرياضة "الصالات الخضراء" بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وكان الفيصل قد ترأس مساء اليوم الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية للدورة الرياضية 2021-2024م، بحضور سمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأعضاء مجلس الإدارة، والذي شهد مناقشة عدد من التقارير المدرجة على جدول الاجتماع، إضافة لاعتماد جدول أعمال الجمعية الخامسة والعشرين للأولمبية السعودية غدًا الخميس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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برئاسة الفيصل.. عمومية الأولمبية غدًا الخميس
سبق

يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اجتماع الجمعية العمومية الـ25 للجنة الأولمبية الذي يعقد عند الثانية من ظهر غد الخميس في صالة وزارة الرياضة "الصالات الخضراء" بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وكان الفيصل قد ترأس مساء اليوم الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية للدورة الرياضية 2021-2024م، بحضور سمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأعضاء مجلس الإدارة، والذي شهد مناقشة عدد من التقارير المدرجة على جدول الاجتماع، إضافة لاعتماد جدول أعمال الجمعية الخامسة والعشرين للأولمبية السعودية غدًا الخميس.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
09:19 PM

برئاسة الفيصل.. عمومية الأولمبية غدًا الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اجتماع الجمعية العمومية الـ25 للجنة الأولمبية الذي يعقد عند الثانية من ظهر غد الخميس في صالة وزارة الرياضة "الصالات الخضراء" بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وكان الفيصل قد ترأس مساء اليوم الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية للدورة الرياضية 2021-2024م، بحضور سمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأعضاء مجلس الإدارة، والذي شهد مناقشة عدد من التقارير المدرجة على جدول الاجتماع، إضافة لاعتماد جدول أعمال الجمعية الخامسة والعشرين للأولمبية السعودية غدًا الخميس.

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