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تعرّف على مطالبات "الشورى" لهيئتي "رعاية ذوي الإعاقة" و"الموانئ"

خلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين للسنة الرابعة المنعقدة عبر الاتصال المرئي

طالَبَ مجلس الشورى، اليوم، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة؛ للتأكيد على تطبيق برنامج الوصول الشامل؛ لتذليل كل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

كما طالب المجلس، خلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني، بمراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء؛ لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقًا لرؤيتها وأهدافها.

ودعا المجلس الهيئة إلى تكوين شراكات مستدامة مع الجامعات؛ لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة، لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها.

وفي سياق آخر طالَبَ المجلس الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص، وقال: على الهيئة إعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها وبينها وبين الموانئ القائمة لتنشيط النقل البحري الداخلي؛ وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقًا لنظام (BOT)، وهي توصية إضافية مقدمة من د.أحمد الزيلعي م.أحمد الأسود م.نبيه البراهيم.

وطالب #الشورى -في قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/ 1441هـ الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة؛ للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها؛ لتمكينها من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف على مطالبات "الشورى" لهيئتي "رعاية ذوي الإعاقة" و"الموانئ"
سبق

طالَبَ مجلس الشورى، اليوم، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة؛ للتأكيد على تطبيق برنامج الوصول الشامل؛ لتذليل كل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

كما طالب المجلس، خلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني، بمراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء؛ لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقًا لرؤيتها وأهدافها.

ودعا المجلس الهيئة إلى تكوين شراكات مستدامة مع الجامعات؛ لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة، لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها.

وفي سياق آخر طالَبَ المجلس الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص، وقال: على الهيئة إعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها وبينها وبين الموانئ القائمة لتنشيط النقل البحري الداخلي؛ وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقًا لنظام (BOT)، وهي توصية إضافية مقدمة من د.أحمد الزيلعي م.أحمد الأسود م.نبيه البراهيم.

وطالب #الشورى -في قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/ 1441هـ الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة؛ للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها؛ لتمكينها من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
12:23 PM

تعرّف على مطالبات "الشورى" لهيئتي "رعاية ذوي الإعاقة" و"الموانئ"

خلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين للسنة الرابعة المنعقدة عبر الاتصال المرئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالَبَ مجلس الشورى، اليوم، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة؛ للتأكيد على تطبيق برنامج الوصول الشامل؛ لتذليل كل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

كما طالب المجلس، خلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني، بمراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء؛ لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقًا لرؤيتها وأهدافها.

ودعا المجلس الهيئة إلى تكوين شراكات مستدامة مع الجامعات؛ لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة، لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها.

وفي سياق آخر طالَبَ المجلس الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص، وقال: على الهيئة إعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها وبينها وبين الموانئ القائمة لتنشيط النقل البحري الداخلي؛ وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقًا لنظام (BOT)، وهي توصية إضافية مقدمة من د.أحمد الزيلعي م.أحمد الأسود م.نبيه البراهيم.

وطالب #الشورى -في قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/ 1441هـ الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة؛ للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها؛ لتمكينها من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة.

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