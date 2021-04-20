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الإمارات: 1903 إصابات جديدة بـ"كورونا"و3 وفيات

إجمالي المتعافين يصل إلى 483,180 حالة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1,903 إصابات جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 500,860 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,559

وفاة.
وأشارت إلى تماثل 1,854 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 483,180 حالة.

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الإمارات: 1903 إصابات جديدة بـ"كورونا"و3 وفيات
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1,903 إصابات جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 500,860 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,559

وفاة.
وأشارت إلى تماثل 1,854 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 483,180 حالة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
02:35 PM

الإمارات: 1903 إصابات جديدة بـ"كورونا"و3 وفيات

إجمالي المتعافين يصل إلى 483,180 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1,903 إصابات جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 500,860 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,559

وفاة.
وأشارت إلى تماثل 1,854 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 483,180 حالة.

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