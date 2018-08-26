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قطاعات حكومية تشارك بأدوار فاعلة لإنجاح موسم عنيزة للتمور

مستشفى الملك سعود يتواجد بطاقم طبي لفحص الزوار قبل الدخول

تشارك عدد من القطاعات الحكومية في محافظة عنيزة في موسم عنيزة للتمور، منها بلدية عنيزة التي قامت بتجهيز مواقع الفعاليات خصوصًا المدينة الغذائية، مقر المزاد؛ بما يسهل استقبال الأعداد الهائلة من التمور والزوار مع حرصها على مواكبة الحدث بتجميل الموقع بالنخيل والمسطحات الخضراء وزيادة عدد البوابات.

وشارك القطاع الصحي، ممثلاً بمستشفى الملك سعود بعنيزة، بطاقم طبي يتواجد في بوابات المدينة الغذائية لفحص الزوار قبل السماح بالدخول، إلى جانب أركان توعوية عن الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا وتوزيع مطويات توعوية.
وقد شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة بتنظيم حملات توعویة وإرشادية على عدد من مزارع النخيل بھدف الوقوف على عملية العناية بالنخيل من تسميد ورش المبیدات المناسبة قبل نضج الثمار، إضافةً إلى متابعة الجني والتأكد من نسب المبيدات وطرق استخدامها ومتابعة مدى الالتزام بفترة تحريم رش المبيدات الزراعية.

وشاركت جمعية عنيزة السياحية ولجنة التنمية السياحية بعنيزة بتقديم عدد من الخدمات مثل البرامج المصاحبة في "حايط حركان" وسط فلايح عنيزة وتسهيل مشاركة الأسر المنتجة وعربات الأطعمة.

وكان للقطاعات الأمنية، الشرطة والمرور والدوريات والدفاع المدني مشاركتها الفاعلة التي أسهمت في سير فعاليات الموسم بصورة رائعة.

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قطاعات حكومية تشارك بأدوار فاعلة لإنجاح موسم عنيزة للتمور
سبق

تشارك عدد من القطاعات الحكومية في محافظة عنيزة في موسم عنيزة للتمور، منها بلدية عنيزة التي قامت بتجهيز مواقع الفعاليات خصوصًا المدينة الغذائية، مقر المزاد؛ بما يسهل استقبال الأعداد الهائلة من التمور والزوار مع حرصها على مواكبة الحدث بتجميل الموقع بالنخيل والمسطحات الخضراء وزيادة عدد البوابات.

وشارك القطاع الصحي، ممثلاً بمستشفى الملك سعود بعنيزة، بطاقم طبي يتواجد في بوابات المدينة الغذائية لفحص الزوار قبل السماح بالدخول، إلى جانب أركان توعوية عن الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا وتوزيع مطويات توعوية.
وقد شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة بتنظيم حملات توعویة وإرشادية على عدد من مزارع النخيل بھدف الوقوف على عملية العناية بالنخيل من تسميد ورش المبیدات المناسبة قبل نضج الثمار، إضافةً إلى متابعة الجني والتأكد من نسب المبيدات وطرق استخدامها ومتابعة مدى الالتزام بفترة تحريم رش المبيدات الزراعية.

وشاركت جمعية عنيزة السياحية ولجنة التنمية السياحية بعنيزة بتقديم عدد من الخدمات مثل البرامج المصاحبة في "حايط حركان" وسط فلايح عنيزة وتسهيل مشاركة الأسر المنتجة وعربات الأطعمة.

وكان للقطاعات الأمنية، الشرطة والمرور والدوريات والدفاع المدني مشاركتها الفاعلة التي أسهمت في سير فعاليات الموسم بصورة رائعة.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
04:41 PM

قطاعات حكومية تشارك بأدوار فاعلة لإنجاح موسم عنيزة للتمور

مستشفى الملك سعود يتواجد بطاقم طبي لفحص الزوار قبل الدخول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عنيزة
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تشارك عدد من القطاعات الحكومية في محافظة عنيزة في موسم عنيزة للتمور، منها بلدية عنيزة التي قامت بتجهيز مواقع الفعاليات خصوصًا المدينة الغذائية، مقر المزاد؛ بما يسهل استقبال الأعداد الهائلة من التمور والزوار مع حرصها على مواكبة الحدث بتجميل الموقع بالنخيل والمسطحات الخضراء وزيادة عدد البوابات.

وشارك القطاع الصحي، ممثلاً بمستشفى الملك سعود بعنيزة، بطاقم طبي يتواجد في بوابات المدينة الغذائية لفحص الزوار قبل السماح بالدخول، إلى جانب أركان توعوية عن الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا وتوزيع مطويات توعوية.
وقد شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة بتنظيم حملات توعویة وإرشادية على عدد من مزارع النخيل بھدف الوقوف على عملية العناية بالنخيل من تسميد ورش المبیدات المناسبة قبل نضج الثمار، إضافةً إلى متابعة الجني والتأكد من نسب المبيدات وطرق استخدامها ومتابعة مدى الالتزام بفترة تحريم رش المبيدات الزراعية.

وشاركت جمعية عنيزة السياحية ولجنة التنمية السياحية بعنيزة بتقديم عدد من الخدمات مثل البرامج المصاحبة في "حايط حركان" وسط فلايح عنيزة وتسهيل مشاركة الأسر المنتجة وعربات الأطعمة.

وكان للقطاعات الأمنية، الشرطة والمرور والدوريات والدفاع المدني مشاركتها الفاعلة التي أسهمت في سير فعاليات الموسم بصورة رائعة.

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