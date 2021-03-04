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اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان

التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.

وتفصيلًا، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه (جازان)؛ محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأضاف العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ الباليستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفّذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.

وتفصيلًا، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه (جازان)؛ محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأضاف العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ الباليستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفّذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
09:47 AM
اخر تعديل
04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
11:20 AM

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان

التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.

وتفصيلًا، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه (جازان)؛ محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأضاف العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ الباليستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفّذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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