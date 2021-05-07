تفاعلاً مع "سبق".. إلزام مقاول بـ"واحة جدة" بإزالة أكوام من التراب وسط الطريق

"البلدية" باشرت الموقع خلال ساعات واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالف

لم تمضِ إلا ساعات قليلة على نشر "سبق" خبراً بعنوان "مقاول في "واحة جدة" يترك أكواماً من التراب وسط الطريق"، إلا وتباشر بلدية أبرق الرغامة الفرعية بمتابعة مباشرة من رئيسها خليل الزهراني الموقع، وتلزم المتسبب برفع أكوام التراب، وتتخذ الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وباشرت بلدية "أبرق الرغامة" مساء أمس المخالفة المتمثلة في ترك مقاول بحي الواحة بجدة أكواماً كبيرة من التراب وسط الطريق ضارباً بالسلامة المرورية وسلامة المارة عرض الحائط، فضلاً عما خلفه التراب من أضرار للمجاورين للمكان، فضلاً عن التشوه البصري الناتج عن ذلك الإجراء.

يشار إلى أن هذا المقاول كان قد أغلق الطريق في وقت سابق، ولكن بأطنان من الحديد المسلح، لترصد "سبق" الواقعة في حينها، وتنشر خبراً بعنوان "مقاول يلقي بالحديد المسلح وسط شارع بجدة، ويعرّض أرواح المارة للخطر"، لتتفاعل أمانة جدة ممثلةً في بلدية أبرق الرغامة الفرعية مع الخبر، وتوجه بإيقاف العمل بالمشروع، وتطلب مراجعة المسؤول عن ذلك؛ لمخالفته استخدام الطريق والساحات، وإحضار كامل الخرائط والتصاريح الخاصة بالمشروع.